الشباب والاتحاد.. مواجهة مايو الرابعة

يسعى فريق الشباب الأول لكرة القدم إلى تحقيق الانتصار الأول على نظيره الاتحاد في المواجهات التي تجمعهما في شهر مايو، بالدوري السعودي للمحترفين، وذلك حينما يستضيفه على ملعب «اس اتش جي ارينا» في الرياض، السبت، في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ28.

والتقى الفريقان في ثلاث مباريات، كانت الأولى في موسم 2010-2011 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، تقدم الاتحاد أولا عن طريق محمد نور، وعادل ناصر الشمراني النتيجة للشباب،

فيما كسب الاتحاد المواجهة بشهر مايو موسم 2015ـ 2014، «4ـ3»، سجلا عن طريق البرازيلي ماركينيو ومختار فلاته وعبدالفتاح عسيري ويحيى دغريري، وجاءت أهداف الشباب بأقدم موسى الشمري وعبدالله الأسطا وسياف البيشي.

وكانت المواجهة الثالثة في الموسم الماضي وانتصر فيها الاتحاد 3-2، أحرزها موسى ديابي هدفين وبيرجوين هدف، فيما أحرز كاراسكو وجوانكا هدفي الشباب.

ويحتل الشباب المركز الـ13 برصيد 32 نقطة، إثر فوزه في سبع مباريات وتعادله في 11 والخسارة في 14 مباراة.

وفشل الشباب في تحقيق أي فوز في آخر ست مباريات، حيث تعادل في الثلاث الأولى وخسر البقية، ويسعى اليوم لاستعادة نغمة الانتصارات، أملاً في تحسين مركزه بعدما ضمن البقاء .

في المقابل تقدم الاتحاد إلى المركز الخامس برصيد 55 نقطة، عقب فوزه في 16 مباراة وتعادله في سبع مقابل الخسارة في تسع مباريات .

وعلى النقيض من الشباب، فإن الاتحاد لم يخسر في آخر أربع مباريات، إذ تعادل في واحدة وفاز في ثلاث، ويكفيه التعادل لحسم بطاقة التأهل الآسيوية الخامسة، إلا أن يبحث عن الفوز الثالث توالياً، والعمل على إنهاء موسمه بشكل جيد.