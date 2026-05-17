جائزة اليابان.. لايلز يخطف اللقب

حقق العداء الأمريكي نواه لايلز، البطل الأولمبي، فوزه الأول في نهائي سباق 100 م خلال الموسم ضمن جائزة طوكيو الكبرى «جولدن جران بري» لألعاب القوى التي احتضنتها العاصمة اليابانية، الأحد.

وقال لايلز، صاحب الـ 28 عامًا، بعد الفوز: «قد يكون هذا ثالث أو رابع أسرع زمن لي في بداية الموسم، لذا فهو مؤشر جيد لبقية العام، كنت أتدرب بشكل جيد للغاية، لذا كانت الرحلة تستحق العناء، لم أكن أشعر براحة تامة في وضع قدمي الخلفية، لكن أحيانًا عليك أن تتجاهل الأمر ولا تقلق بشأنه، فقط اركض في السباق وابذل قصارى جهدك، أريد أن يستمتع الناس بمشاهدتي وأنا أركض. لا أريدهم أن يشاهدوني فقط من دون أن يعلقوا. أريدهم أن يستمتعوا. أريدهم أن يعودوا ويشعروا برغبة في مشاهدة ذلك مجددًا».

وعاد لايلز إلى الملعب الذي شهد فوزه بذهبية سباق 200 م في بطولة العالم لألعاب القوى العام الماضي، ليعادل الرقم القياسي للجامايكي أوسين بولت، الفائز بأربعة ألقاب في هذه المسافة، إضافة إلى إحرازه برونزية سباق 100 م في بطولة العالم، خلف الجامايكيين أوبليك سيفيل، وكيشين تومسون.

وانطلق العداء الأمريكي ببطء في بداية السباق في ظل ظروف مشمسة وجافة، ولم يتقدم في الصدارة إلا في منتصف السباق تقريبًا، مسجلًا زمنًا قدره 9.95 ثوان.

وتفوق لايلز على مواطنه تيت تايلور «10.04 ث» والبريطاني جايك أودي-جوردان «10.09 ث».

وفاز الأمريكي الآخر راي بنجامين، البطل الأولمبي والعالمي لسباق 400 م حواجز، بذهبية الـ 400 م بزمن قدره 44.69 ثانية.