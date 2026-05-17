يوليو المقبل.. ألونسو يبدأ مهمة «البلوز»

عُيّن الإسباني شابي ألونسو، مدربًا جديدًا لفريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لأربعة أعوام، وفق ما أعلنه «البلوز»، الأحد.

وأصدر تشيلسي بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «يسر نادي تشيلسي لكرة القدم أن يعلن تعيين شابي ألونسو مدربًا للفريق الأول، سيبدأ الإسباني مهامه في الأول من يوليو 2026، بعدما وافق على عقد يمتد أربعة أعوام في ستامفورد بريدج».

وقال ألونسو بعد تأكيد التعاقد معه :«تشيلسي هو أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم، وأشعر بفخر عظيم لتولي منصب المدرب لهذا النادي العريق».

وأضاف المدرب الإسباني :«من خلال محادثاتي مع مجموعة الملاك والقيادة الرياضية، تبيّن لي بوضوح أننا نتشارك الطموح ذاته. نريد بناء فريق قادر على المنافسة باستمرار على أعلى المستويات والفوز بالألقاب، يضم الفريق مواهب عظيمة وإمكانات هائلة، وشرف لي قيادته. الآن ينصبّ التركيز على العمل الجاد، وبناء ثقافة الفريق الصحيحة، والفوز بالألقاب».

ويأتي هذا الإعلان غداة خسارة تشيلسي نهائي الكأس أمام مانشستر سيتي 0ـ1، في حين يتخبط في الدوري الإنجليزي، إذ يحتل المركز التاسع، برصيد 49 نقطة متأخرًا بفارق 30 نقطة عن أرسنال المتصدر، قبل جولتين من نهاية الموسم.

وبرز ألونسو، صاحب الـ44 عامًا، كواحد من أبرز المدربين في أوروبا، بعدما قاد باير ليفركوزن الألماني لإحراز ثنائية الدوري والكأس من دون هزيمة في موسم 2023ـ2024، بجانب إيصالهم إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» إذ مُني بخسارته الوحيدة في ذلك الموسم أمام أتالانتا الإيطالي 0ـ3.

وبعد رحيله إلى ريال مدريد، لم يستمر مشوار ألونسو سوى سبعة أشهر مع النادي الملكي، بعد تسلمه مهامه الفنية العام الماضي، وغادر مدريد، العاصمة الإسبانية، في يناير الماضي.

ويواجه ألونسو مهمة إعادة تشيلسي إلى المنافسة على الألقاب الكبرى، بعدما عكست هزيمته على ملعب ويمبلي السبت تخبط الفريق الذي يغيب عن الألقاب المحلية للموسم الثامن تواليًا، على الرغم من الاستثمارات الضخمة في سوق الانتقالات.

وأحرز تشيلسي كأس العالم للأندية ومسابقة «الكونفرنس ليج» العام الماضي، قبل أن يتراجع مستواه، بالرغم من إنفاق أكثر من 1.35 مليار دولار للتعاقد مع اللاعبين منذ ذلك الحين، حيث استحوذت مجموعة «بلوكو» الأمريكية على النادي في 2022 بعد ملكية الروسي رومان أبراموفيتش المليئة بالألقاب.

وانتهجت «بلوكو» التي واجهت انتقادت واسعة من جماهير النادي، أسلوبًا عشوائيًا في استقطاب المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم، وحققت هذه السياسة بعض النجاحات البارزة، مثل ضمّ اللاعب الدولي كول بالمر، لكن يُعزى عدم الاستقرار إلى قلة الخبرة في كل من تشكيلة اللاعبين، وفي كثير من الأحيان في الجهاز الفني.

ويُعد ألونسو سادس مدرب دائم يتولى قيادة تشيلسي في ملعب «ستامفورد بريدج» خلال الأعوام الأربعة الماضية، بعد كل من الألماني توماس توخل، جراهام بوتر، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الإيطالي إنتسو ماريسكا، ووليام روسينيور.

وانفصل النادي اللندني عن ماريسكا مطلع يناير الماضي، ثم عن روسينيور في أبريل، معتمدًا في المرتين على كالوم ماكفارلين لتولي المهمة بصورة مؤقتة.

ويسعى ألونسو إلى إثبات جدارته بعد فترة قصيرة مضطربة قضاها في مدريد، إذ يُمثّل وصوله مكسبًا كبيرًا لمالكي تشيلسي الذين تعرّضوا لانتقادات جماهيرية قوية.