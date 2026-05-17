الحسرة تخنق الزمالك.. والبوصلة تتجه إلى الدوري

تلقى فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم، صدمة كبيرة بعد خسارته لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025ـ2026، وسقوطه أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح، في المواجهة الختامية على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الزمالك في إياب النهائي القاري بهدف سجله مهاجمه عدي الدباغ من ركلة جزاء، ليعادل خسارته الذهاب القاري بهدف أيضًا في الجزائر، ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها بطل الجزائر لصالحه، بعد الفوز بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح.

وأكد معتمد جمال، مدرب الزمالك، أن فريقه قدم ما لديه في مواجهة الإياب، مطالبًا الجميع بضرورة غلق ملف بطولة الكونفدرالية سريعًا، من أجل التركيز في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وقال مدرب الزمالك في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية، الأحد: «كرة القدم دائمًا تمنح الفرصة للتعويض، لذلك يجب على الفريق الوقوف مجددًا والتركيز بقوة فى مواجهة سيراميكا المقبلة، من أجل إسعاد جماهير الزمالك بعد خسارة اللقب القاري».

وطالب المدرب اللاعبين بضرورة التركيز وعدم التفكير في خسارة النهائي القاري، لأن الهدف الرئيس للنادي الموسم الجاري هو التتويج بلقب الدوري المصري.

وهاجم بعض نجوم الزمالك السابقين المدرب معتمد جمال بسبب طريقة لعبه في النهائي، وعلى رأسهم رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق في التسعينيات، والذي قال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تن» المصرية: «من وجهة نظري أن معتمد جمال من يتحمل خسارة الزمالك، بسبب الخوف الزائد والتحفظ الشديد، إذ ترك خط الوسط بالكامل لفريق اتحاد العاصمة، وعاد للدفاع بعد التقدم المبكر في النتيجة».

كما انتقد مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، مجلس إدارة النادي الحالي بقيادة حسين لبيب، مؤكدًا أن أعضاء مجلس إدارة الأبيض كانوا سببًا رئيسًا في خسارة الفريق لبطولة الكونفدرالية الموسم الجاري.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» عقب خسارة الزمالك: «لا تحزن يا جمهورنا العظيم كنت خير عون لأولادنا اللاعبين. يجب طرد هؤلاء الفشلة في مجلس الإدارة حتى يعود الزمالك. 16 وقف قيد، قروض بالمليارات، مديونيات تعدت 2 مليار، إن الله لا يصلح عمل المفسدين».

وتأثر طارق السيد، نجم الزمالك السابق، بشدة خلال ظهوره على فضائية DMC في برنامج «الكابتن»، إذ اتهم لاعبي الفريق، والدموع في عينيه، بأنهم السبب في الهزيمة، إثر إظهار شخصية ضعيفة في المباراة النهائية ضد فريق اتحاد العاصمة، على الرغم من قدرتهم على تسجيل الهدف الثاني وحتى الثالث بعد التقدم المبكر في الدقائق الأولى من إياب النهائي.

في المقابل، قررت إدارة الزمالك غلق ملف النهائي الإفريقي مؤقتًا، وعدم إصدار أي قرارات مستقبلية بشأن المدرب معتمد جمال أو بعض لاعبي الفريق، من أجل التركيز بشكل كامل في مباراة الجولة الأخيرة من الدوري، الأربعاء، أمام فريق سيراميكا كيلوباترا.

واتفق لاعبو الزمالك ومدربهم على التركيز فقط من أجل حسم بطولة الدوري، خاصة أن مباراة سيراميكا بعد 3 أيام، ويحتاج خلالها الفريق إلى الفوز أو التعادل للفوز باللقب المحلي رسميًا.

يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز، و3 عن الأهلي، كما أنه يتفوق في المواجهات المباشرة التي تحسم اللقب في حال تساويه في النقاط مع بيراميدز، لذلك فإن تجنب الخسارة أمام سيراميكا سيجعله بطل الدوري الموسم الجاري، دون النظر إلى نتائج المنافسين.