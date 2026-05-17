32 شوطا في «مفاريد» نجران

نظّم ميدان الهجن بمنطقة نجران، السبت، سباقه بإشراف الاتحاد السعودي بـ «32» شوطًا لفئة المفاريد «قعدان وبكار»، تتراوح مسافتها من «1.2» كم إلى «1.5» كم.

وحققت المركز الأول في الشوط الأول البكرة «جمرة» للمالك علي الكربي، وحصل «الدرع» للمالك عائض آل عامر على الأول في الثاني، ونالت «شواهين» للمالك علي الكربي المركز الأول في الثالث، والشوط الرابع حقق «السنافي» للمالك نايف بغوان المركز الأول، وتُوجت «خيال» للمالك عائض آل عامر بالأول في الشوط الخامس، وحصد «صايب» للمالك صالح آل رزق الأول في السادس.

وفي الشوط السابع حقق «فيض» للمالك حسن آل سالم، المركز الأول وخطف «أروقيت» للمالك علي الكربي، المركز الأول في الثامن والشوط التاسع نالت «معزّة» للمالك حمد الكربي الأول، وتوج «أشقر» للمالك صالح آل رزق بالمركز الأول في العاشر.

وحصلت «الشبابية» للمالك هادي المحامض على المركز الأول في الشوط الحادي عشر، ونال «ثاير» للمالك أحمد دواس المركز الأول في الشوط الثاني عشر، والشوط الثالث عشر نالت «كحال» للمالك ناصر الكربي المركز الأول، والشوط الرابع عشر خطف «السنافي» للمالك نايف بغوان الأول.

وحققت البكرة «سيوف» المركز الأول في الشوط الخامس عشر للمالك محسن آل رزق، والشوط السادس عشر «ضبيان» للمالك عيضة الكربي، والشوط السابع عشر «لهب» للمالك عبد الله آل منصور، والشوط الثامن عشر «مداهم» للمالك محمد آل رزق، والشوط التاسع عشر «سفارة» للمالك صالح الكربي، والشوط العشرين «جلمود» للمالك إبراهيم آل عامر، والشوط الحادي والعشرين «شناح» للمالك عيضة الكربي، والشوط الثاني والعشرين «الفلوجة» للمالك ربيع الهمامي، والشوط الثالث والعشرين «مناديب» للمالك هادي المحامض، والشوط الرابع والعشرين «الفارعة» للمالك هادي آل منصور، والشوط الخامس والعشرين «المهذب» للمالك صالح الكربي.

ونالت «رواية» المركز الأول في الشوط السادس والعشرين للمالك محسن آل رزق، والشوط السابع والعشرين «معجب» للمالك علي آل رزق، والشوط الثامن والعشرين «هجوم» للمالك ناصر الكربي، والشوط التاسع والعشرين «باروت» للمالك صالح آل عامر، والشوط الثلاثين «مبروكة» للمالك محمد الكربي، والشوط الحادي والثلاثين «غاير» للمالك محسن آل رزق، فيما انتزعت البكرة «سلطانة» للمالك علي آل زرق المركز الأول في الشوط الثاني والثلاثين والأخير.