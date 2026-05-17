التعاون ينهي علاقته مع جيروتو

تتجه إدارة نادي التعاون إلى عدم تجديد عقد البرازيلي أندريه جيروتو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدافع البرازيلي ينتهي عقده مع النادي القصيمي نهاية الموسم الجاري.

وذكرت المصادر أن إدارة النادي ترغب في التعاقد مع مدافع أجنبي أعلى قيمة فنية من جيرتو للموسم المقبل.

وتعاقد النادي القصيمي مع جيروتو صيف 2023 قادمًا من نانت الفرنسي، ودافع عن ألوانه في 93 مباراة سجل 7 أهداف، ونال البطاقة الحمراء مرتين، وتبلغ قيمته السوقية 2.6 مليون يورو، وفق «ترانسفير ماركت» موقع الإحصاءات العالمي.