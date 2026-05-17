هيندري يؤجل قرار الاتفاق

يقترب الإسكتلندي جاك هيندري، مدافع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، من خوض آخر مبارياته بقميص الفريق الشرقي، عندما يواجه نيوم، الخميس المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، وفقًا لما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة الاتفاق ستعقد اجتماعًا مع اللاعب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مستقبله، في وقت تتجه فيه رغبة هيندري نحو خوض تجربة جديدة خارج النادي مع اقتراب نهاية عقده في 30 يونيو 2026.

وأضافت المصادر نفسها أن المدافع الإسكتلندي يفضّل تأجيل حسم موقفه النهائي إلى ما بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، إذ يخوض المنتخب الإسكتلندي منافسات المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل والمغرب وهايتي.

وانضم هيندري إلى الاتفاق في 26 يوليو 2023، وخاض منذ ذلك الحين 81 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين، فيما تلقى 12 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين، ولعب 7112 دقيقة.