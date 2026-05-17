مورينيو يقترب من الريال

أقرَّ البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي بات على وشك العودة إلى فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، للإشراف مجددًا على المهام الفنية، بأنَّ وكيل أعماله كان على اتصال بالنادي الملكي، وفقًا لما ذكرته الأحد وسائل إعلام إسبانية.

وتحدث مورينيو، خلال مؤتمر صحافي عقب فوز فريقه بنفيكا على مضيفه إستوريل 3ـ1 في الجولة الأخيرة من الدوري البرتغالي، قائلًا: «الشيء الوحيد الذي لدي هو عرض لتجديد العقد من بنفيكا، الذي لم أطلع عليه، لكن خورخي منديش يقول إنَّه مثير للاهتمام للغاية».

وأكد مورينيو أنَّه لم يتواصل مع فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة ريال مدريد، ولا مع أيّ شخص آخر في إدارة النادي الإسباني، مضيفًا: «هناك اتصالات بين النادي وخورخي منديش، وكيل أعمالي، سأضطر الأسبوع المقبل إلى اتخاذ قرار بشأن مستقبلي ومستقبل بنفيكا، وهو الأمر الأهم بالنسبة لي».

وبحسب صحيفة «آس» الرياضية اليومية، توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق شفهي مع مورينيو، وسيتم الإعلان عن تعيينه بعد انتهاء العملية الانتخابية في ريال مدريد، التي أطلقها بيريز أخيرًا.

وأوضحت «ماركا»، وهي صحيفة رياضية أخرى تصدر في مدريد، العاصمة الإسبانية، أنَّ وصول مورينيو إلى دفة تدريب النادي الملكي بات شبه مؤكد، مبينة أنَّ ألفارو أربيلوا، مدرب الفريق الحالي، يعتبر أن فترة تدريبه للفريق قد انتهت، ويؤيد عودة مورينيو.

ونفى مورينيو سابقًا أي اتصال مع الريال، على الرغم من الشائعات المستمرة التي تُشير إلى عودته إلى تدريب الفريق هذا الصيف.

وفي حال صحّة الأخبار، سيعود المدرب البالغ 63 عامًا إلى نادٍ يعرفه جيدًا، وذلك بعدما قاده بين عامي 2010 و2013، وفاز معه بلقب الدوري عام 2012.

ويعاني النادي الملكي الذي يلعب في صفوفه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام من بين عدة نجوم، من انقسامات داخلية، وأنهى للتو الثاني على التوالي من دون أيّ لقب، وتناوب مدربان الإشراف عليه منذ بداية الموسم، هما تشابي ألونسو، وأربيلوا.