الصحافة العالمية: رونالدو ورفاقه محبطون والقائد يغادر بلا تتويج

سلَّط عدد من الصحف والمواقع العالمية الأضواء على نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين فريق النصر الأول لكرة القدم وضيفه جامبا أوساكا الياباني على ملعب الأول بارك.

وركزت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على النهائي وكتبت عنوان: «انتظار رونالدو للألقاب يطول في السعودية بعد خسارة النصر في نهائي دوري أبطال آسيا 2 ضد جامبا أوساكا الياباني»، وجاء في موقع قناة «Tyc Sports» الأرجنتينية النهائي الآسيوي: «مجددًا، كريستيانو بلا لقب.. النصر يخسر نهائي دوري أبطال آسيا 2.. الفريق السعودي خسر على ملعبه ضد جامبا أوساكا الياباني، والبرتغالي ما زال ينتظر اللحظة لرفع لقبه الأول في السعودية».

وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «لا لقب لرونالدو.. النصر يخسر من أوساكا في لحظة إحباط كبيرة للبرتغالي ورفاقه، وسينتظر للخميس المقبل حتى معرفة مصير الدوري السعودي».

وذكرت شبكة قنوات «ESPN» الأمريكية في عنوانها: «رونالدو والنصر يخسران نهائي آسيا 2، وانتظار الألقاب يطول».

وعلَّقت صحيفة ماركا الإسبانية على النهائي بعنوان «رونالدو يغادر لحظة إنهاء الحكم صافرة النهاية، ويترك ميداليته بعد خسارة فريقه بهدف نظيف ضد جامبا أوساكا الياباني».