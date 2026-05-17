«فورمولا 1».. حلبة لوسيل تطرح باقات الضيافة

أعلنت حلبة لوسيل الدولية في قطر، عن طرحها باقات الضيافة الخاصة بسباق جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية لسيارات «فورمولا 1»، 2026، المقرر من 27 وحتى 29 نوفمبر المقبل.

وتقدم الباقات الجديدة تجارب ضيافة، تمتد على مدار ثلاثة أيام، تجمع بين أجواء السباقات العالمية، وخدمات الترفيه الحصري، مع إمكانية الوصول إلى مناطق خاصة داخل الحلبة، بما يلبي تطلعات ضيوف الشركات، وكبار الشخصيات، وجماهير رياضة المحركات من داخل قطر وخارجها.

وتتضمن العروض تجربة الأجنحة الخاصة ضمن منطقة الضيافة، والتي تقع في نهاية الخط المستقيم الرئيسي للحلبة، إذ توفر قاعات ضيافة داخلية، و«تراسات» خارجية بإطلالات مباشرة على المضمار ومنطقة الصيانة، إلى جانب خدمات طعام، ومحطات طهي حية، وبرامج ترفيهية حصرية طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وتوفر الحلبة إمكانية حجز الأجنحة بسعات تبدأ من 50 وحتى 100 ضيف، ما يجعلها مناسبة للفعاليات المؤسسية، واستضافة كبار العملاء، وبناء العلاقات المهنية، مع إمكانية تخصيص خدمات الضيافة وفق احتياجات كل جهة.

وتشمل الباقات أيضًا تجربة «صالة حزم لوسيل» الواقعة عند المنعطف الأول، مع إطلالات بانورامية على السباق، وخيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات، إلى جانب أنشطة ثقافية، وخدمات ضيافة خاصة ومواقف مخصصة للضيوف.

ويعود نادي الأبطال الخاص بتجارب «فورمولا 1»، ليمنح الضيوف تجربة متكاملة تشمل جولات داخل منطقة «البادوك»، وفرص التقاط الصور مع كأس بطولة العالم على شبكة الانطلاق، إضافة إلى لقاءات حصرية مع شخصيات بارزة في عالم «فورمولا 1»، وتجارب تفاعلية متنوعة.