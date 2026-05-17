الاتحاد.. اختبارات تحدد مصير فيرنانديز قبل القادسية

يخضع البرتغالي روجر فيرنانديز، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى اختبارات طبية، الثلاثاء، من أجل تحديد إمكانية مشاركته أمام القادسية من عدمها، ضمن الجولة الـ 34 من دوري روشن السعودي، الخميس المقبل، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض فيرنانديز إلى الإصابة في التدريبات الجماعية التي سبقت مباراة الخلود، ضمن الجولة الـ 31 من الدوري 4 مايو الماضي.

وشارك فيرنانديز مع الاتحاد منذ التعاقد معه، صيف 2025، في 28 مباراة، سجل خمسة أهداف، وصنع ثلاثة.

من جانبهما، يواصل المالي محمدو دومبيا وسعد الموسى برنامجيهما التأهيليين بشكل يومي في النادي بعد إجراء الأول عملية الرباط الصليبي والثاني عملية في المفصل.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في سلم الترتيب برصيد 55 نقطة من 16 انتصارًا وسبعة تعادلات و 9 خسائر.