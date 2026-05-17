«الكالتشيو».. ميلان يلاحق الأبطال.. يوفنتوس يخسر وروما يحسم الديربي

تغلب فريق إي سي ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، الأحد، على مضيفه جنوى بنتيجة 2ـ 1، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري المحلي «الكالتشيو».

وسجل الفرنسي كريستوفر نكونكو، هدف تقدم ميلان في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، ثم أضاف السويسري زاكاري إثيكامي الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وأحرز المكسيكي يوهان فاسكيز، هدف جنوى الوحيد في الدقيقة 86، من عمر اللقاء.

ورفع ميلان رصيده إلى 70 نقطة، في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن روما الرابع، قبل جولة من النهاية، ليقترب بشكل كبير من تأمين مشاركته في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

أما جنوى فلديه 41 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف عن فيورنتينا في المركز الخامس عشر.

وفي المباريات الأخرى، تلقى فريق يوفنتوس هزيمة صادمة على أرضه ضد ضيفه فيورنتينا 0ـ2، ليصبح مهددًا بالغياب عن دوري الأبطال في الموسم الجديد، ويتجمد رصيده عند 68 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس، المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنتظر يوفنتوس مباراة ديربي في الجولة الأخيرة خارج ملعبه ضد تورينو، والتي يأمل خلالها في إنقاذ موقفه من المشاركة في دوري الأبطال.

وفاز فريق روما على نظيره لاتسيو بنتيجة 2ـ0، ليحسم الديربي الذي كان فيه صاحب الأرض بملعب «الأولمبيكو»، بعد ثنائية سجلها جيانلوكا مانشيني في الدقيقتين 40 و66.

ويحمل هذا الفوز أهمية كبيرة لروما، بعد اقترابه بشكل كبير من العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن ميلان الثالث، أما لاتسيو فلديه 51 نقطة في المركز التاسع.

وضمن فريق نابولي مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فوزه على مضيفه بيزا، بنتيجة 3ـ0.