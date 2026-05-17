كوليبالي خارج حسابات الهلال

رجح مصدر خاص بـ«الرياضية»، انتهاء موسم السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، مع الهلال في ظل عدم جاهزيته للمشاركة مع فريقه في مباراته أمام الفيحاء، الخميس المقبل، ضمن جولة الحسم الأخيرة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن كوليبالي لا يزال يواصل مراحل العلاج والتأهيل من الإصابة التي عانى منها في عضلة الفخذ الأمامية.

وتعرض كوليبالي للإصابة في التدريب الأخير قبل المغادرة إلى جدة للمشاركة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي توج بلقبها الأهلي قبل أسابيع، شخصت على أنها تجمع دموي وتمزق عضلي في عضلة الفخذ الأمامية، إذ استمر غيابه عن المشاركة مع القطب العاصمي، أمام ضمك، والحزم، والخليج والنصر ونيوم دوريًا، ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود الذي توج فيه الهلال باللقب.

إلى ذلك منح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، اللاعبين راحة، الأحد، عقب الفوز على نيوم 2ـ1، على أن يفتح ملف المواجهة الأخيرة بدءًا من الإثنين، يجري خلالها اللاعبون تدريبات استرجاعية واستشفائية، فيما البقية يواصلون التدريبات التكتيكية والفنية.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 81 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق نقطتين مع تبقي مواجهة واحدة لكل منهما ضد الفيحاء وضمك.