الرؤية بطل الهوكي النسائية

اختُتمت بطولة الهوكي النسائية في نسختها الرابعة، المنظمة، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، بمشاركة أربعة فرق، ضمت 30 لاعبة، وسط أجواء تنافسية مميزة تعكس تطور الرياضة النسائية في السعودية.

وتُوِّج فريق الرؤية بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق لآلئ جدة، الذي حل في المركز الثاني ونال الميداليات الفضية، فيما جاء فريق بدر المدينة في المركز الثالث وحقق الميداليات البرونزية.

وشهد مراسم تتويج البطولة المهندس فيصل الغامدي، ممثل إمارة منطقة الباحة، إلى جانب عبد الإله الميمون المدير التنفيذي، وبحضور عددٍ من المسؤولين والمهتمين بالشأن الرياضي، حيث تُوِّج الفريق البطل بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

وسجلت البطولة مستويات فنية كبيرة من اللاعبات، عكست مدى تطور وانتشار رياضة الهوكي على مستوى السعودية، مسلطة الضوء على مهارات عدد من اللاعبات، إذ حصلت اللاعبة رسيل شرارة، من فريق لآلئ جدة، على جائزة أفضل لاعب في البطولة، واللاعبة روان عواجي، من فريق الرؤية على جائزة هداف البطولة، بينما ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى اللاعبة غدير العمري من فريق بدر المدينة.

وتنظم البطولة ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي للهوكي الرامية إلى تعزيز انتشار اللعبة، وتمكين الكفاءات الوطنية النسائية، عبر تقديم منافسات بمعايير تنظيمية وفنية عالية تعكس التطور المؤسسي الذي يشهده الاتحاد. إضافة إلى مساهمتها في توسيع قاعدة المشاركة النسائية، ورفع جودة المنافسات المحلية، وبناء بيئة تنافسية مستدامة تواكب مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة، بما يعزز جاهزية اللاعبات للاستحقاقات المستقبلية.