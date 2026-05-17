اتحاد القدم يختار كروكر وينهي مهام لارجيت

عيّن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الويلزي مات كروكر مديرًا تنفيذيًا، خلفًا للمغربي ناصر لارجيت الذي انتهت مهام عمله، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأحد.

ويُعد كروكر من القيادات التنفيذية المتخصصة في تطوير منظومات كرة القدم، ويملك خبرة في بناء النماذج الفنية المتكاملة، وتطوير المواهب، ورفع كفاءة العمل الفني، وعمل في عددٍ من أبرز المؤسسات الكروية، بينها الاتحادان الإنجليزي، والأمريكي وبعض الأندية العالمية.

ويرتبط، كروكر بعددٍ من النجاحات البارزة في قطاع الفئات السنية، من خلال مساهمته في الاتحاد الإنجليزي لتطوير منظومة فنية مستدامة للفئات السنية وتنفيذ النموذج الفني للمنتخبات السنية «England DNA» وتعزيز مسارات اكتشاف وتطوير المواهب، ورفع جودة البرامج الفنية والتدريبية، ما أسهم في تحقيق المنتخبات السنية لنجاحات على المستويين العالمي والأوروبي، والتي من أبرزها الفوز بكأس العالم تحت 17 و20 عامًا في 2017، وبطولة أوروبا تحت 19 عامًا في 2019.

وقاد كروكر، خلال عمله مديرًا رياضيًا للاتحاد الأمريكي لكرة القدم، عملية تحول فني شاملة عبر بناء نموذج فني موحد تحت مسمى « U.S. Way»، إلى جانب الإشراف على إنشاء مركز تدريبي وطني متكامل يُعد من بين الأكثر تطورًا على مستوى العالم، ويخدم أكثر من 27 منتخبًا وطنيًا.

ويمتاز كروكر بخبرة كبيرة في تطوير الأكاديميات وبناء مسارات اللاعبين، أسهم خلال فترة عمله مع ساوثهامبتون في الإشراف على واحدةٍ من أبرز منظومات اكتشاف وتطوير المواهب في أوروبا، والتي أسهمت في بروز عددٍ من النجوم في كرة القدم العالمية.