هوميت.. تركي صقلته السويد.. ومنحته الرياض اللقب الأول

في مدينة مالمو السويدية، المعروفة بطقسها البارد وأجوائها الشتوية، وُلد دينيز هوميت، مهاجم فريق جامبا أوساكا الياباني الأول لكرة القدم عام 1996، لأسرة تركية هاجرت قديمًا إلى شبه الجزيرة الإسكندنافية في أقصى شمال أوروبا، قبل أن تستقر في السويد وتعيش حياة هادئة بعيدًا عن أصولها التركية.

تسبَّب حب الأسرة الشديد وتعلقها بكرة القدم في نشأة ابنها متعلقًا بالساحرة المستديرة منذ طفولته، انضم إلى نادي مالمو إف إف عندما كان في السادسة من عمره، ليستمر في التدرج بالفئات السنية للفريق منذ عام 2002 حتى 2014.

وعلى الرغم من أنَّه ولُد وعاش في السويد، إلا أنَّ دينيز هوميت شارك مع منتخبات تركيا للشباب والناشئين خلال الفترة من 2014 حتى 2018 بسبب أصول عائلته، لكنه لم يلعب لتركيا أو السويد على مستوى المنتخب الأول حتى الآن.

تعلم هوميت أصول كرة القدم في أكاديمية نادي مالمو السويدي، مع وضعه في مركز المهاجم الصريح، بسبب طوله الذي يصل إلى 189 سم، ما جعله مميزًا في ألعاب الهواء، إضافة إلى قوته في التسديد بالقدمين وتسجيل الأهداف داخل منطقة الجزاء.

ومن أجل حصوله على فرصة لعب حقيقية، ترك دينيز السويد بالكامل عام 2015، من أجل الانضمام إلى فريق تروا الفرنسي، الذي لعب له لمدة موسمين، لكن داخل صفوف الفريق الرديف وليس الفريق الأول، حين سجَّل 15 هدفًا في 38 مباراة وأصبح لاعبًا أفضل على مستوى الخبرة والنضج الكروي، وحصل مع الفريق على لقب دوري الدرجة الثانية الفرنسي في موسم 2014ـ2015.

وبعد 2017، عاد دينيز هوميت سريعًا إلى السويد، حيث لعب لأكثر من فريق محلي مثل: جيفلي، تريلبورج، وبعدهما إلفسبورج، إذ سجَّل المهاجم عديدًا من الأهداف في بطولات الدوري السويدي وصار لاعبًا معروفًا داخل الأوساط المحلية.

ونتيجة لتألقه، انتقل هوميت في 25 أغسطس 2020 إلى نادي أوربرو إس كيه على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم رسميًّا إلى نادي تشايكور ريزيسبور التركي بعقد لمدة عامين، مع خيار التمديد عامًا إضافيًّا، ليلعب للمرة الأولى في تركيا، بلد أجداده وأهله.

ولم يترك المهاجم بصمة حقيقية مع تشايكور التركي، إذ سجَّل هدفين فقط بقميص الفريق في موسمين، ليعود من جديد إلى السويد عبر بوابة فريق كالمار إف إف، وبعدها نادي ديورجاردنز آي إف السويدي بعقد لمدة ثلاثة أعوام.

وبعد مسيرة متقلبة بين السويد وفرنسا وتركيا، تألق دينيز بشكل لافت مع فريق ديورجاردنز في موسم 2024ـ2025، إذ أحرز 14 هدفًا ليحل في المركز الثالث بترتيب قائمة هدافي الدوري السويدي، ويلفت انتباه مسؤولي جامبا أوساكا الياباني سريعًا.

وللمرة الأولى في مسيرته الكروية، قرَّر دينيز ترك قارة أوروبا من أجل الاحتراف في آسيا، حين وافق على الرحيل إلى صفوف فريق جامبا أوساكا الياباني، بالتحديد في عام 2025، إذ نجحت إدارة النادي الياباني في شراء عقد المهاجم من نادي ديورجاردنز السويدي بشكل دائم، مقابل نحو 2.3 مليون يورو فقط.

أعاد العملاق التركي اكتشاف نفسه في اليابان من جديد، إذ سجَّل 21 هدفًا وصنع 3 في 61 مباراة خلال عام ونصف العام، كما نجح في تسجيل ربما أهم أهداف جامبا أوساكا في الأعوام الأخيرة، بعد أن قاد الفريق إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2، في ملعب الأول بارك، بعد أن سجَّل هدف الفوز في مرمى النصر في المباراة النهائية الحاسمة، ليتوَّج اللاعب السويدي من أصل تركي بأول لقب على مستوى الصف الأول في مسيرته الكروية، إذ حصل سابقًا على لقب لكن في دوري الدرجة الثانية في فرنسا مع تروا.