ديابي يخطف نجومية الجولة 33

اقتنص الفرنسي موسى ديابي، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لقب «نجم الجولة»، الذي تمنحه «الرياضية» بعد كل أسبوع من دوري روشن السعودي بناءً على غلبة اختيارات كوكبةٍ من المدربين السعوديين والأجانب.

واختار أربعة مدربين من أصل ثمانية، استطلعت «الرياضية» آراءهم، ديابي نجمًا للجولة الـ 33، فيما ذهبت ثلاثة أصوات للبرتغالي جواو فيليش، لاعب النصر، وصوت واحد لمواطنه روبن نيفيش، لاعب الهلال.

وقاد المهاجم الفرنسي فريقه إلى الفوز على مضيفه الاتحاد بعد تسجيله هدفين في مباراة الجولة الـ33، التي انتهت بنتيجة 3ـ1، الخميس الماضي، على ملعب إيجو في الدمام.

ووقع اختيار السعوديين يوسف عنبر وخالد القروني وفوزي الشهري والبوسني روسميرو سفيكو على مهاجم الاتحاد، فيما اختار الأردني عثمان الحسنات والمصري طارق يحيى والبحريني خالد جاسم، جواو فيليش لاعب النصر، وذهب صوت العراقي راضي شنيشل لروبن نيفيش لاعب الهلال.

ولعب ديابي مع الاتحاد الموسم الجاري في 41 مباراة بجميع المسابقات، منها 29 مباراة في دوري روشن، سجَّل خلالها 6 أهداف، وصنع 14 هدفًا، ونال 3 بطاقات صفراء، وبطاقتين حمراوين.