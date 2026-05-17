الأهلي يراقب تأهيل جالينو في البرازيل

فتح الدكتور مبارك المطوع، رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي، خطًا مباشرًا مع البرازيلي جالينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بهدف متابعة برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له في بلاده، من خلال متابعة التقارير اليومية لحالته، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن رئيس الجهاز الطبي، يتابع حالة جالينو أولًا بأول، ويزود الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، بالمستجدات من خلال رفع التقارير اليومية، لاطلاعه على سريان حالة العلاج والتعافي.

وبيّن أن فترة العلاج الأولى للجناح البرازيلي بدأت بعيادة النادي في جدة، قبل أن تتحول مراحل التأهيل مع اقتراب الموسم من النهاية، إلى بلاده، وسط متابعة دقيقة من قبل الجهاز الطبي، الذي ينتظر أن يجري فحوصات إضافية الفترة المقبلة، لمعرفة مدى إمكانية تجاوز جالينو المرحلة الأولى قبل عودته إلى جدة تأهبًا لانطلاق المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم المقبل.

وأصيب جالينو، في 29 أبريل الماضي، خلال مواجهة فريقه الدورية أمام النصر، لحساب الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، إثر احتكاك مع مواطنه بينتو حارس النصر، ما أدى إلى مغادرته الملعب.

وغاب جالينو عن الحفل الذي نظمته إدارة النادي، بمناسبة تحقيق لقبي كأس النخبة والسوبر، السبت، عقب نهاية مواجهة الخلود الدورية والتي انتهت 3ـ0، بسبب وجوده في بلاده.

وأسهم جالينو الموسم الجاري في تحقيق لقبي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة، والسوبر السعودي، إذ لعب الموسم الجاري 37 مباراة في جميع المسابقات، سجل 4 أهداف، وصنع 11 هدفًا، ونال بطاقة صفراء وحيدة.