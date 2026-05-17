ربلة الساق تُبعد نوير عن الملاعب

يغيب مانويل نوير، حارس مرمى وقائد فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، بطل الدوري، مجددًا عن الملاعب، بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى تعرض لها السبت، وفقًا لما أعلنه النادي الأحد، وذلك قبل أسبوع من نهائي كأس ألمانيا.

ولم يُحدد بايرن مدة غياب نوير، صاحب الـ40 عامًا، الذي يواجه شتوتجارت في نهائي الكأس في برلين، السبت المقبل، ساعيًا إلى تحقيق ثنائية الدوري والكأس للمرة الـ 14 في تاريخه.

وتم استبدال نوير، الذي مدد قبل يومين عقده مع بايرن موسمًا آخر حتى صيف 2027، في الشوط الثاني خلال الفوز على ضيفه كولن 5ـ1 في المرحلة الـ 34 الأخيرة من «بوندسليجا» بعد شعوره بألم في ربلة ساقه اليسرى.

وهذه المرة الثالثة في غضون أسابيع قليلة التي يُجبر فيها الحارس الدولي السابق على التوقف عن اللعب، وجميعها بسبب إصابة في ربلة ساقه اليسرى.

وفي منتصف فبراير الماضي، تم استبدال نوير بين الشوطين في مباراة أمام فيردر بريمن، وعاد إلى الملاعب في مارس لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، لكنه اضطر مجددًا إلى مغادرة الملعب بين الشوطين، ليغيب عن مواجهتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي.

واعتزل نوير اللعب دوليًّا بعد أسابيع قليلة من أمم أوروبا 2024، التي استضافتها بلاده، لكن الشائعات حول احتمال عودته إلى المنتخب الألماني للمشاركة في مونديال 2026 هذا الصيف تتزايد بقوة في الأيام الأخيرة.

وبحسب الصحافة الألمانية، فإن نوير الفائز بمونديال البرازيل 2014، مدرج ضمن قائمة موسعة تضم 55 اسمًا رُفعت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في وقت سابق من هذا الأسبوع، التي سيختار منها المدرب يوليان ناجلسمان تشكيلته النهائية التي تتراوح بين 23 و26 لاعبًا، إضافة إلى بدلاء محتملين في اللحظات الأخيرة في حال الإصابات.

ومن المتوقع أن يعلن ناجلسمان عن تشكيلته الخميس المقبل في فرانكفورت.