ماذا تعرف عن كروكر المدير التنفيذي في اتحاد كرة القدم السعودي؟

في 30 ديسمبر 1974، وُلد مات كروكر في مدينة كارديف العاصمة الويلزية، في وقت كانت فيه الملاعب هي الحياة لا مجرد هواية، قضى عشرة أعوام من طفولته ومراهقته في أكاديمية كارديف سيتي لاعبًا ناشئًا، قبل أن يدرك عند بلوغه الـ 19 أن الملعب لن يحتضنه محترفًا، فأعاد توجيه شغفه نحو التدريب والتطوير، وانتسب إلى جامعة كارديف متروبوليتان حيث حصل على درجة علمية في تربية الرياضيين والتدريب البدني، ولم يكن ذلك مجرد شهادة أكاديمية بل كان بداية مسار مختلف.

بدأ كروكر أولى تجاربه التدريبية في الولايات المتحدة، في مدينة ليتل روك بأركنساس، ثم عاد إلى بلاده 1999 ليتولى إدارة أكاديمية كارديف سيتي، وطوال 6 أعوام بنى منظومة شبابية أنتجت لاحقًا أسماء كآرون رامزي وكريس جونتر وجو ليدلي وكاميرون جيروم، وكانت تلك الأعوام هي مدرسته الحقيقية، ودليله إلى ما هو أكبر.

2006 انتقل كروكر إلى ساوثهامبتون مديرًا للأكاديمية، حيث أشرف على تطوير أسماء مثل جاريث بيل ولوك شو ومنح الأكاديمية الفئة الأولى وهي أعلى اعتماد في المنظومة الإنجليزية، وقد صاغ ما عُرف بـ «SFC Playbook» دليلًا تقنيًا لتدريب الشباب، وبعد سبعة أعوام من العمل هناك، انتهى به المطاف إلى ما هو أوسع.

استقطبه الاتحاد الإنجليزي شخصيًا 2013، ليتولى رئاسة فرق التطوير، وبدأ يصوغ فلسفة «England DNA»، وكان يصفها بأنها «ثقافة وبيئة تجعل المتفرج يعرف أن الفريق إنجليزي حتى لو لم يكن يرتدي القميص»، وقد أسهمت في تحقيق إنجلترا كأس العالم تحت 17 و20 عامًا في 2017 والبطولة الأوروبية للشباب تحت 19 عامًا 2019، وكان إلى جانبه في تلك المرحلة دان آشوورث مدير التطوير في الاتحاد الإنجليزي، وهو الذي يُعدّ من أبرز المؤثرين في مسيرة كروكر المهنية.

وعلّق كروكر على تلك المرحلة بقوله إنه كان يشعر بفخر بالغ حين يرى لاعبين مثل لوك شو وأوكسلايد تشامبرلين يرتدون قميص المنتخب الأول بعد أن تابع تطورهم منذ كانوا في الـ 12 من أعمارهم، وكان يرى في ذلك أكثر من إنجاز.

2020 عاد إلى ساوثهامبتون مديرًا لعمليات كرة القدم، وعلى الرغم من أن الفريق كان يعمل بأصغر ميزانية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بقي في الأقسام العليا 8 مواسم متواصلة، قبل أن يحزم أمره مجددًا.

في أبريل 2023، عبر المحيط مديرًا رياضيًا للاتحاد الأمريكي لكرة القدم، وأشرف هناك على التعاقد مع إيما هايز لقيادة المنتخب النسائي الذي فاز بذهبية أولمبياد باريس 2024، ومع ماوريسيو بوتشيتينو لقيادة المنتخب الرجالي، كما قاد بناء مركز التدريب الوطني في ضواحي أتلانتا بتكلفة تجاوزت 228 مليون دولار ليخدم 27 منتخبًا وطنيًا.

وفي أبريل 2026 أعلن مغادرته الاتحاد الأمريكي ساعيًا إلى فرصة جديدة في كرة القدم الدولية، وجاء الأحد 17 مايو 2026 ليُعيّنه الاتحاد السعودي لكرة القدم مديرًا تنفيذيًا خلفًا للمغربي ناصر لارجيت الذي انتهت مهمته، في محطة تضع كروكر أمام تحدي بناء جيل رياضي سعودي يقود الأخضر في المحافل الدولية.

