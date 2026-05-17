الإثنين.. الفيحاء يفتح ملف الهلال

يفتح فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، الإثنين، ملف تحضيراته لمواجهة الهلال، الخميس، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي.

ويستأنف الفيحاء تدريباته على ملعب عبد العزيز التويجري بمقر النادي في المجمعة تحت إشراف البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب الفريق، بعد يومي الراحة اللذين منحهما للاعبيه عقب الخسارة أمام ضمك، الجمعة، بهدفين نظيفين.

وينتظر أن يخضع إيمانويل اللاعبين، الذين شاركوا في مباراة ضمك، لتدريبات استرجاعية، فيما يجري بقية اللاعبين حصة تدريبية اعتيادية من أجل تعزيز جاهزية اللاعبين.