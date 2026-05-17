الأخضر ينتزع وصافة الدوري العالمي في الكاراتيه

حلَّ المنتخب السعودي للكاراتيه في المركز الثاني بالترتيب العام لإجمالي الميداليات في بطولة الدوري العالمي للاتحاد الدولي للكاراتيه، التي احتضنتها مانيلا، العاصمة الفلبينية، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 17 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 867 لاعبًا ولاعبة يمثلون 58 دولة، وشهدت توزيع 136 ميدالية.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، حصد لاعبو ولاعبات المنتخب السعودي 10 ميداليات متنوعة، بواقع 5 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزيتين، ليؤكد الأخضر حضوره القوي في البطولة العالمية عبر مختلف الفئات السنية.

وجاءت الذهبيات السعودية عن طريق سارة السميح، في قتال وزن تحت 47 كجم لفئة الناشئات، وإبراهيم الكثيري في قتال تحت 68 كجم لفئة الشباب، ومرزوق عبد الخير في قتال تحت 70 كجم لفئة الناشئين، ومؤيد القحطاني في الكاتا تحت 14 عامًا، ومنير الشمراني في قتال فوق 55 كجم تحت 14 عامًا.

ونال محمد الحربي فضية قتال تحت 63 كجم للناشئين، وأسامة هوساوي فضية قتال فوق 76 كجم للشباب، وريتان مباركي فضية قتال تحت 42 كجم تحت 14 عامًا، فيما حققت العنود العسيري برونزية قتال تحت 61 كجم للناشئات، وعبد الرحمن عرفات برونزية قتال تحت 55 كجم للشباب.