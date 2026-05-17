دوري أبطال آسيا 2.. أراكي ورفاقه الصغار يصنعون الفارق

يدين فريق جامبا أوساكا الياباني الأول لكرة القدم بالكثير إلى حارسه روي أراكي، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، بعد أن وقف سدًا منيعًا أمام سيل الهجمات النصراوية وقاد الأزرق إلى التتويج باللقب القاري.

ووضع أراكي نفسه كأحد أفضل نجوم نهائي دوري أبطال آسيا 2، على الرغم من صغر سنه، حيث إنه من مواليد 16 مايو 2026، بعمر 18 عامًا و7 أشهر فقط، بأدائه المميز طوال المباراة النهائية.

وحصل أراكي على أعلى تقييم في موقع «سوفا سكور» العالمي خلال المباراة بـ8.9، إذ نجح في التصدي لـ6 فرص من لاعبي النصر، بينها 3 تصديات من داخل منطقة الجزاء، ليسهم في الحفاظ على نظافة شباكه والفوز في النهاية بنتيجة 1ـ0.

وعُرفت بطولة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025ـ2026 بأنها بطولة الأعمار الصغيرة والكبيرة في آن واحد، إذ تألق أكثر من لاعب صغير في المسابقة القارية، من بينهم روي أراكي حارس مرمى جامبا أوساكا الذي يبلغ من العمر 18 فقط.

وبخلاف نجم النهائي القاري، دخل أوريل كونتيرو لاعب فريق إسترين بطل هونج كونج التاريخ، إذ شارك في مسابقة دوري أبطال آسيا 2 الموسم الجاري بعمر 15 عامًا و11 شهرًا فقط، حين خسر مع فريقه أمام راتشابوري التايلاندي بنتيجة 0ـ7 في مرحلة المجموعات.

وأصبح كونتيرو أصغر لاعب يشارك في النسخة المنتهية أخيرًا من بطولة دوري أبطال آسيا 2، وهو من مواليد 17 نوفمبر 2009، كما ينشط باستمرار في صفوف فريق إسترين من هونج كونج.

وفي عمر 16 و7 أشهر فقط، شارك أيضًا من فريق إسترين بطل هونج كونج اللاعب فريد يانج وونج خلال البطولة المنتهية أخيرًا من دوري أبطال آسيا 2، كثاني أصغر لاعب يشارك خلال الموسم الكروي الجاري في المسابقة القارية.

كما تألق الحارس الأمريكي كاسي روجيرز، 16 عامًا و11 شهرًا، مع فريق تامبينز السنغافوري، حين قاده للفوز على منافسه نوي الفيتنامي بنتيجة 3ـ1 ضمن منافسات دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال آسيا 2، قبل أن يتألق الحارس الياباني روي أراكي، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، ويقود فريقه جامبا أوساكا للفوز باللقب الموسم الجاري.

وعلى الرغم من أنه لم يشارك في أي مباراة خلال النسخة المنتهية أخيرًا من مسابقة دوري أبطال آسيا 2، سواء في المجموعات أو الأدوار الإقصائية، بسبب وجوده على الدكة من أجل مشاركة الحارس الخبير ماساكي هيجاشيجوتشي، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، إلا أن روي أراكي شارك في التشكيلة الأساسية لفريق جامبا أمام النصر في النهائي، ليقود الفريق نحو الذهب القاري.

وبخلاف أصغر اللاعبين سنًا، يوجد بيسان دوركمايكايو، حارس مرمى فريق باثوم يونايتد التايلاندي، كأكبر اللاعبين سنًا في مسابقة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025ـ2026، بعمر 41 عامًا و7 أشهر، حين شارك في خسارة فريقه أمام تامبينز السنغافوري بهدفين في المجموعات.

هذا ويوجد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، ضمن قائمة اللاعبين الأكبر سنًا في البطولة القارية المنتهية أخيرًا، إذ شارك في المباراة النهائية أمام جامبا أوساكا الياباني، بعمر 41 عامًا و3 أشهر و11 يومًا، حين خسر فريقه بهدف، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.