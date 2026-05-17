الصحافة اليابانية: أوساكا ينال المجد الآسيوي بهزيمة فريق رونالدو

تطرق الإعلام الياباني إلى انتصار فريق جامبا أوساكا الأول لكرة القدم على النصر، ضمن نهائي دوري أبطال آسيا 2، السبت، خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وقال موقع «ياهو» باللغة اليابانية «أوساكا يفوز بلقب آسيوي للمرة الأولى منذ 2008، في وجود رونالدو وفيليش، ويحمي مرماه بعد الرصاصة القاتلة في مرمى النصر».

وعنون موقع «فوتبول تشانل» الياباني تغطيته للمباراة بـ«رصاصة هوميت تتغلب على فريق ماني ورونالدو، وتجلب لأوساكا مجدًا آسيويًا غائبًا منذ 2008».

وتغنت مجلة «سبورت ماجازين» اليابانية بفوز أوساكا من خلال مادة صحافية تحت عنوان «الروح تنتصر، جامبا أوساكا خارج أرضه يهزم النصر، وينال المجد الآسيوي».

ونشر موقع «جول» باللغة اليابانية عن جامبا أوساكا، قائلًا «بدفاع محكم، جامبا أوساكا يتغلب على النصر بقيادة رونالدو ويفوز بدوري أبطال آسيا 2».