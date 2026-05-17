رالي الأردن.. باخشب يُنهي السباق ثالثا ويعتلي المنصة

واصل السعودي حمزة عبد الله باخشب، سائق الراليات، انطلاقته في المشاركات الخارجية، بعدما استطاع حصد المركز الثالث في ختام منافسات رالي الأردن، الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات «MERC»، وذلك بعد 12 مرحلة خاصة على الطرق الحصوية.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، استطاع باخشب بصحبة ملاحه الأيرلندي لوركان مور، وعلى متن سيارة تويوتا «جي آر يارس» فئة Rally2، إنهاء الرالي في المركز الثالث، محققًا زمن قدره 2:27:01.0 ساعة.

وأعرب باخشب عن سعادته بضبط سرعته في كل مرحلة وفقًا لحالة الطرق الصعبة، وحرصه على تجنب الصخور المتناثرة التي أُلقيت على مسار السباق، لا سيما في الجولة الثانية من كل مرحلة بعد الظهر، قائلًا: «أنا سعيدٌ للغاية بهذه النتيجة. كانت المنافسة قوية والرالي ممتعًا للغاية. شهدنا الكثير من الصعود والهبوط، وكانت المراحل صعبة. أما أمس فكانت الأمور سلسة والسرعة جيدة. في المرحلة الأولى تعرضنا لثقبين في الإطارات الأمامية، وفي المرحلة الثانية تعرضنا لثقب في الإطار الخلفي الأيمن، وكانت السيارة تنزلق طوال المرحلة، على الرغم من أن هدفي الرئيس هو اكتساب أكبر قدر من الخبرة في موسمي الأول، إلا أنَّ النقاط التي حصلنا عليها ترفع من طموحي لتحقيق الأفضل في باقي جولات البطولة في لبنان وقبرص وعلى أرضنا في السعودية».

وحافظ باخشب على المركز الثالث منذ المرحلة الأولى الافتتاحية للجولة الثالثة، على الرغم من تعرضه لانثقابين في الإطارات الأمامية، وفي ظل الحرارة الشديدة والغبار على الطرق الحصوية الصعبة في منطقتي وادي الأردن، والبحر الميت، لينهي السباق على منصة التتويج بالمركز الثالث.

وبهذه النتيجة، بقي باخشب، الذي يحظى بدعم من الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، في المركز الثاني للترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات «MERC»، وذلك في أول موسم كامل له في البطولة.