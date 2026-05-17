اتحاد الرياضة للجميع يشارك في المؤتمر العالمي

شارك الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في المؤتمر العالمي التاسع والعشرين للمنظمة الدولية للرياضة للجميع «TAFISA» المنظم في براغ، العاصمة التشيكية، خلال الفترة من 13 حتى 17 مايو الجاري.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، يُعد المؤتمر منصة دولية تجمع أكثر من 500 من صناع القرار والخبراء وقادة المبادرات الرياضية من أكثر من 80 دولة، لمناقشة مستقبل الرياضة المجتمعية، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الهادفة إلى رفع معدلات النشاط البدني وتعزيز المشاركة الشاملة في الرياضة على مستوى العالم.

وجاءت مشاركة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في المؤتمر امتدادًا لاستعداداته المستمرة لاستضافة النسخة الثامنة من ألعاب المنظمة الدولية للرياضة للجميع، التي تحتضنها الرياض 2028، في خطوة تعكس مكانة السعودية في قطاع الرياضة المجتمعية، ودورها في دعم المبادرات الدولية المرتبطة بجودة الحياة والنشاط البدني.

وبهذه المناسبة، قال الأمير خالد بن الوليد آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: «نفخر بتمثيل السعودية في هذا المؤتمر العالمي بجانب الدول التي تشاركنا الالتزام بتعزيز النشاط البدني والرياضة المجتمعية، عكس هذا التجمع التقدم الملموس الذي أحرزناه في ترسيخ ثقافـة النشـاط البـدني كـنمط حيـاة وطنـي، وطموحنا الذي لا حدود له، نعمل في ضوء رؤية السعودية 2030 على بناء مجتمع يتمتع فيه كل مواطن ومقيم بفرصة ممارسة حياة نشطة ومستدامة».

ونُظمت نسـخة هـذا العـام مـن المـؤتمر تحـت شعار «الرياضة للجميع: بناء جسور من أجل الشمولية والعدالة والتناغم»، بما يتوافق مع رسالة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الهادفة إلى تمكين الأفراد من تبني نمط حياة نشط، وتعزيز الترابط المجتمعي من خلال الرياضة.

وتأتي مشاركة الاتحاد في المؤتمر، بالتزامن مع ما تشهده السعودية من تطورات نوعية في قطاع الرياضة المجتمعية، إذ ارتفعت نسبة الممارسين للنشاط البدني في السعودية من 13% في 2018 إلى 59.1% في 2025، للفئة العمرية 18 عامًا فأكثر، وذلك بعد تبني المعايير الدولية التي تحدد 150 دقيقة أسبوعيًا للبالغين و60 دقيقة يوميًا للأطفال.

وشارك وفد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، برئاسة رئيس الاتحاد، في المؤتمر من خلال حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والجلسات الحوارية، والمعارض المصاحبة، واجتماعات الجمعية العمومية، بما يعكس تنامي دور السعودية في تشكيل توجهات الرياضة المجتمعية عالميًا.

من جانبها، قالت شيماء الحصيني، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع: «تمثل مشاركتنا في المؤتمر العالمي التاسع والعشرين للمنظمة الدولية للرياضة للجميع محطة رئيسة في مسيرتنا نحو استضافة النسخة الثامنة من ألعاب المنظمة الدولية للرياضة للجميع 2028، كما تعكس التزام السعودية المستمر بتعزيز جودة الحياة، والشمولية فـي الممارسة الرياضية. نحن فخورون بالمساهمة فـي صياغة مستقبل عالمي تكون فيه الرياضة متاحة للجميع وفي كل مكان».

وتستعد السعودية لتوظيف خبراتها السابقة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، لاستقبال رياضيين من 100 دولة وما يزيد عن 70 ألف زائر خلال دورة الألعاب العالمية الثامنة للرياضة للجميع التي تستضيفها الرياض 2028، فيما تعكس فعاليات مثل ماراثون الرياض، الذي استقطب أكثر من 50 ألف مشارك، حجم التفاعل المجتمعي المتزايد مع الرياضة في السعودية.