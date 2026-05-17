حادث مُروع يوقف جائزة كاتالونيا

توقف سباق جائزة كاتالونيا الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم للدرَّاجات النارية فئة موتو جي بي، مرتين، الأحد، الأولى بعد حادث مروع شمل عدة دراجين، من بينهم الإسباني أليكس ماركيز، متسابق فريق دوكاتي-جريزيني، في اللفة الـ 12.

وتم نقل ماركيز، الفائز هذا العام بجائزة إسبانيا الكبرى في 26 أبريل الماضي، الذي سقط عن دراجته إثر اصطدامها بجدار، من الحلبة بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

وتحطمت دراجة مارك ماركيز، الشقيق الأصغر لبطل العالم، بالكامل، كما شمل الحادث دراجين آخرين، من بينهم الإسباني راؤول فرنانديز من فريق أبريليا، والإيطالي فابيو دي جانانتونيو، سائق دوكاتي-في آر 46، ما أدى إلى إيقاف السباق بعد رفع الأعلام الحمراء.

وأفاد الطاقم الطبي في الحلبة بأنَّ جميع الدرَّاجين كانوا واعين بعد الحادث، الذي يبدو أنه بدأ بتعطل دراجة الإسباني بيدرو أكوستا، من كيه تي إم، وتباطأت فجأة أثناء التسارع.

واستؤنف السباق لـ 13 لفة، وتم تحديد مراكز الانطلاق بناءً على الترتيب العام حتى اللفة الـ 11.

وبعد استئناف السباق مباشرة، وقع حادث آخر شمل مرة أخرى عدة دراجين، من بينهم الفرنسي يوهان زاركو من فريق هوندا-أل سي آر، والإيطالي فرانشيسكو بانيايا، سائق دوكاتي، ومواطنه لوكا ماريني من هوندا عند المنعطف الأول، ما استدعى إشهار الأعلام الحمراء مرة جديدة.

ونُقل زاركو إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.