النصر يستثني 4 من الإجازة

خضع اللاعبون المصابون في فريق النصر الأول لكرة القدم إلى برامج علاجية في عيادة النادي، الأحد، بينما يتمتع نظراؤهم بإجازة لمدة يوم بعد الخسارة أمام جامبا أوساكا الياباني 0ـ1، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وعبد الله الخيبري وعبد الإله العمري والبرازيلي أنجيلو جابرييل واصلوا برامجهم العلاجية رفقة الجهاز الطبي بعد تعرضهم لإصابات عضلية.

وتسببت الإصابات في غياب بروزفيتش والخيبري والعمري عن النهائي الآسيوي، بينما شارك أنجيلو في الشوط الثاني وتحديدًا منذ الدقيقة 56 بعد أن لعب بديلًا عن سعد الناصر.

ميدانيًا، يعاود الأصفر العاصمي تدريباته في مركز «دار النصر» التدريبي، الإثنين، استعدادًا لمواجهة ضمك، الخميس المقبل، على ملعب «الأول بارك» ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي.

ويشكل لقاء ضمك أهمية كبيرة للنصر، إذ يحتاج فيه إلى الفوز من أجل حسم اللقب، كما أنه قد يتوج بالدوري في حال تعادله وتعثر غريمه الهلال سواء بالخسارة أو التعادل أمام الفيحاء.

ويتصدر الفريق النصراوي الترتيب العام للدوري برصيد 83 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني.