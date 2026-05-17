فرنانديز يعادل هنري ودي بروين

عادل البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد، ليضمن مانشستر يونايتد المركز الثالث بفوزه في مباراته الأخيرة على أرضه على نوتنجهام فوريست 3ـ2 في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، الأحد.

وتساوى لاعب الوسط البرتغالي الذي توّج أخيرًا بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل الصحافيين، مع الفرنسي تييري هنري «أرسنال»، والبلجيكي كيفن دي بروين «مانشستر سيتي» عندما حوّل الكاميروني بريان مبويمو عرضيته إلى هدف يونايتد الثالث «75».

وقال فرنانديز لشبكة «سكاي سبورتس» عن رقمه القياسي قائلًا: «لقد تحدثت عن ذلك، والجميع يعلم أهميته. لقد كانوا يحاولون التسجيل من تمريراتي. أنا سعيد للغاية بهذه التمريرة الحاسمة وبالفوز، وبإنهاء الموسم في أفضل صورة».

وأضاف: «وصلت اليوم إلى 20 تمريرة حاسمة، دعونا نرى ما سيحدث في المباراة المقبلة. هذا هو أعلى رقم أحققه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فأنا سعيد للغاية به».

وحول التصويت لجائزة أفضل لاعب في الموسم، قال النجم البرتغالي «إنه لشرف عظيم لي أن أرى تقدير الكثيرين لعملي، وأن أكون فزت بجائزة أفضل لاعب في الموسم، فهذا يجعلني ممتنًا للغاية».