المحكمة العليا: الإثنين غرة ذي الحجة.. والأربعاء العيد

أعلنت المحكمة العليا أنَّ الإثنين 1ـ12ـ1447هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 18 مايو 2026، هو غرة شهر ذي الحجة للعام الجاري والوقوف بعرفة الثلاثاء الموافق 26 مايو وعيد الأضحى المبارك الأربعاء الذي يليه.

جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم فيما يلي نصه:

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء هذا اليوم الأحد الثلاثين من شهر ذي القعدة ـ حسب تقويم أم القرى ـ التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1447 ـ حسب قرار المحمكة العليا ـ الموافق 17ـ5ـ2026، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1447ـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم «206 / هـ» وتاريخ 29ـ10ـ1447 أنَّ السبت 1ـ11ـ1447هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 18ـ4ـ2026م هو المكمل لشهر شوال 1447هـ ثلاثين يومًا، وأنَّ يوم الأحد 2ـ11ـ1447هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 19ـ4ـ2026م هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام 1447هـ، ولأنه قد شهِدَ عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة، فإن الدائرة تقرر: أنَّ يوم غدٍ الإثنين 1ـ12ـ1447هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 18 مايو 2026م، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9ـ12ـ1447هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 26 مايو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.

والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لتسأل المولى عز وجل لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ أنَّ يجزيهما خير الجزاء لما يقدمانه من خدمة لضيوف الرحمن، كما تسأل الله عز وجل لعموم المسلمين أن يوفِّقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سُبل أداء حجهم، ويتقبله منهم، وأن ينصر دينه ويُعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها وولاة أمرها، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.