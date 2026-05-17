الإثنين.. 4 يتنافسون على بطاقة روشن

تنطلق منافسات الملحق المؤهل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين «بلاي أوف»، الإثنين، وسط صراع أربعة أندية على خطف بطاقة الصعود الثالثة الأخيرة إلى دوري الكبار الموسم المقبل.

وحسم فريق أبها الأول لكرة القدم والفيصلي بطاقتي الصعود المباشر بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، فيما تتنافس أندية الدرعية والعلا والعروبة والجبلين على المقعد الأخير.

ويفتتح الدرعية والجبلين مواجهات نصف النهائي على ملعب SHG أرينا، بينما يلتقي العلا والعروبة في المواجهة الثانية على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز، على أن يتأهل الفائزان إلى النهائي المقرر 23 مايو الجاري لتحديد المتأهل إلى دوري روشن.

ويدخل الدرعية الملحق بعدما فرط في الصعود المباشر خلال الجولات الأخيرة، مكتفيًا بالمركز الثالث برصيد 72 نقطة، بعدما حقق 22 انتصارًا وستة تعادلات مقابل خمس خسائر، كما امتلك أقوى خط هجوم في الدوري بتسجيله 79 هدفًا.

في المقابل، تأهل الجبلين إلى الملحق بعد احتلاله المركز السادس برصيد 59 نقطة، جمعها من 17 انتصارًا وثمانية تعادلات مقابل تسع خسائر.

وشهدت مواجهتا الفريقين الموسم الجاري تفوقًا متبادلًا، إذ كسب الجبلين لقاء الدور الأول بثلاثية نظيفة، قبل أن يرد الدرعية بالنتيجة ذاتها في الدور الثاني.

وفي المواجهة الثانية، يسعى العلا إلى استعادة بريقه بعد تراجعه عن الصدارة خلال مراحل عدة من الموسم، قبل أن ينهي الدوري رابعًا بـ71 نقطة من 21 فوزًا وثمانية تعادلات مقابل خمس خسائر.

أما العروبة، فأنهى الموسم خامسًا برصيد 65 نقطة، بعدما نافس على الصدارة في فترات من الدور الأول قبل تراجع نتائجه خلال النصف الثاني من الموسم.

ويتفوق العلا على العروبة بمواجهات الموسم الجاري، بعدما انتصر في الدور الأول بهدف نظيف، قبل أن يكرر تفوقه مجددًا بنتيجة 3ـ1.