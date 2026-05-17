زيارة ملعب مدينة الملك فهد الرياضية

زار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، برفقة داتو حاجي نظمي حاجي محمد، وزير الثقافة والشباب والرياضة بسلطنة بروناي دار السلام.

واطلع الفيصل وحاجي خلال الزيارة على آخر ما وصلت إليه أعمال مشروع تطوير مدينة الملك فهد الرياضية في ظل العمل المتواصل على مدار الساعة من أجل تجهيز الملعب، الذي تبلغ سعته نحو 72 ألف مشجع، وينتظر أن يحتضن افتتاح بطولة كأس 2027، ومواجهة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني.