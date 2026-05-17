العبود يغير التشكيل الاتحادي

يخوض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مواجهة مضيفه الشباب، مساء الأحد في الرياض، بالتشكيل الذي لعِب أمام الاتفاق، الخميس في الدمام ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، مع تعديلٍ وحيدٍ، يعيد الجناح عبد الرحمن العبود إلى المجموعة الأساسية، على حساب الهولندي ستيفن بيرجوين.

وينزل حامل اللقب في ضيافة «الليوث»، على ملعب «إس إتش جي أرينا»، في موعدٍ مؤجّلٍ من الجولة الـ 28.

وتحتاج كتيبة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو إلى نقطةٍ من المباراة لضمان الظفر بالمركز الخامس المؤهل إلى الملحق التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

واختار كونسيساو تشكيلًا يتألف من الصربي بريدراج رايكوفيتش، في حراسة المرمى، وثلاثي الدفاع البرتغالي دانيلو بيريرا والكرواتي يان كارلو سيميتش وحسن كادش، ومهند الشنقيطي، الظهير الأيمن، والألباني ماريو ميتاي، الظهير الأيسر، والبرازيلي فابينيو تفاريس وعوض الناشري والجزائري حسام عوَّار في الوسط، والعبود والفرنسي موسى ديابي في خط المقدِّمة. وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس تسعة لاعبين، من بينهم المهاجم المغربي يوسف النصيري، والجناح عبد العزيز البيشي، والمدافع محمد برناوي، والظهير أحمد الجليدان.

ودخل العبود التشكيل على حساب بيرجوين، الذي بدأ أمام الاتفاق مع باقي العناصر الأساسية.

ويمتلك حامل اللقب 55 نقطةً، تضعه في المركز الخامس على لائحة الترتيب، متقدمًا بنقطتين على التعاون، السادس. ويضمن التعادل أمام الشباب مقعد الملحق التمهيدي الآسيوي لمصلحة «النمور».