في غياب «VAR».. صن داونز يضرب الجيش

اقترب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم خطوة مهمة من الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد تفوقه على الجيش الملكي المغربي 1ـ0، في ذهاب النهائي، الأحد.

وأهدر الفريق المغربي عدة فرص في الشوط الأول، ودفع الثمن عندما سجل أوبري موديبا هدفًا في الدقيقة 37 من ركلة حرة متقنة.

وتأخرت انطلاقة الشوط الثاني لمدة 20 دقيقة بسبب عطل في تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، وتقرر استئناف ⁠المباراة في غياب التقنية. ويجرى ‌لقاء الإياب ‌في المغرب، الأحد ​المقبل.

ويسعى الفريق الجنوب إفريقي، وصيف بطل النسخة الماضية، للفوز باللقب للمرة الثانية بعدما توج به في ​2016، بينما يأمل ​الجيش الملكي في التتويج بلقبه القاري للمرة الأولى منذ 41 عامًا.