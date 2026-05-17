الأربعة الكبار يغيبون عن ورشة اتحاد القدم

غاب 11 ممثلًا من أندية دوري روشن السعودي عن ورشة عمل نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، في الرياض العاصمة السعودية، من أجل شرح التعديلات الجديدة على نظامه الأساسي، على هامش الجمعية العمومية «العادية» المقررة الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن من أبرز الغائبين عن الورشة ممثلو الأندية الأربعة الكبار، البرتغالي خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، ومواطنه دومينجوس أوليفيرا، الرئيس التنفيذي في الاتحاد، وسليمان الهتلان، نائب رئيس الهلال، وخالد الغامدي، رئيس الأهلي، وسعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي لنادي نيوم، وفقًا للأسماء المرشحة من الأندية لحضور الحدث.

وشهدت الورشة حضور سبعة ممثلين للأندية، وهم: عبد العزيز المالك «الشباب»، وزكي الصالح «القادسية»، وتوفيق المديهيم «الفيحاء»، وسامر المسحل «الاتفاق»، وأحمد أخريدة «الخليج»، وطلال العبلان «الحزم»، وعلي الشايعي «التعاون».

وتضمنت الورشة جلستين، قانونية ومالية، وسط استفسارات من ممثلي الأندية حول ميزانية الاتحاد، فيما أضاف اتحاد القدم سبع ملاحظات مقدمة من الأندية الحاضرة لمناقشتها خلال اجتماع الجمعية العمومية، الإثنين.