بعد إبعاده بسبب الاحتفالية.. الشباب يعيد البليهي أساسيا

يبدأ علي البليهي، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، مباراة الاتحاد، مساء الأحد، في الرياض بعد إعادته إلى التشكيل الأساسي، وانتهاء مفعول قرار إبعاده.

ويستضيف الشباب، على ملعب «إتش إس جي أرينا»، حاملَ لقب دوري روشن السعودي، في مباراةٍ مؤجَّلةٍ من الجولة الـ 28.

واختار الجزائري نور الدين زكري، مدرب أصحاب الأرض، البدء بالبرازيلي مارسيلو جروهي، حارس المرمى، والظهيرين محمد الثاني وسعد بالعبيد، والبليهي إلى جوار الهولندي ويسلي هويدت في عمق الدفاع، والفرنسي ياسين عدلي في الوسط مع السويسري فنسنت سييرو والإنجليزي جوش براونهيل، والمهاجم هارون كمارا، والجناحين همام الهمامي والبلجيكي يانيك كاراسكو.

واسترد البليهي موقعه في التشكيل الأساسي بعدما غاب عن مباراة نيوم، الإثنين الماضي، بسبب قرار إبعادٍ لمباراةٍ واحدة، أصدره النادي

ورفع اللاعب المُعار واقي الساق، وعليه صورة له بقميص فريق الهلال، بعد إحرازه هدفًا أمام النصر، في مباراة قُدِّمَت من الجولة الـ 33، مما دفع نادي الشباب إلى استبعاده من مباراة نيوم، التي خسِرها الفريق العاصمي 1-2.

وتنقضي إعارة المدافع الدولي، صاحب الـ 36 عامًا، من الهلال بختام الموسم الجاري.