«Remake» تتجاوز 6 ملايين لاعب

أعلنت شركة «كونامي» عن تجاوز النسخة المعاد تطويرها الخاصة بلعبة «Remake» المندرجة ضمن سلسلة ألعاب الرعب الشهيرة «Silent Hill 2» حاجز 6 ملايين لاعب حول العالم.

وأشارت الشركة إلى أن الرقم المحقق يعكس النمو المتسارع لقاعدة لاعبي اللعبة، بعد إطلاقها على منصات الحاسوب الشخصي، و«PlayStation 5»، و«Xbox Series X/S».

وأوضحت التقارير الصحافية المتخصصة في الألعاب الإلكترونية أن هذا الإنجاز الرقمي المحقق يشمل إجمالي المبيعات المادية، والنسخ الرقمية المشحونة، إضافة إلى المنضمين الجدد عبر خدمات الاشتراك المختلفة، ليرتفع العدد بمليون لاعب إضافي منذ آخر إحصائية معلنة، مارس الماضي.

وتعاونت «كونامي» في هذه النسخة مع فريق التطوير «Bloober Team»، لتؤكد العودة القوية لسلسلة اللعبة الكلاسيكية، ومكانتها في سوق ألعاب الرعب لعام 2026، ما يحفز الشركة للمضي قدمًا في مشاريعها القادمة للسلسلة، مثل «Silent Hill: Townfall».