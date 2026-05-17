«ستاليونز» بطل «Counter Strike 2» في الدوري السعودي

خطف فريق «ستاليونز» لقب لعبة «كاونتر سترايك 2»، في ختام منافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية.

وعزز الفريق بعد هذا الفوز مكانته في الترتيب العام للأندية السعودية الإلكترونية في اللعبة، التي طورتها شركة «Valve»، من خلال الامتداد والترقية الشاملة لنسخة «CS:GO»، وتصنف واحدة من أبرز ألعاب التصويب التكتيكي من المنظور الأول عالميًا، وعنصرًا أساسيًا في الرياضات الإلكترونية.

وفي المنافسات الأخرى، حصد اللاعب «Redarx» لقب بطولة «تيكن 8» لعام 2026.

وتُعد لعبة «تيكن 8»، التي طورتها شركة «Bandai Namco»، أحدث إصدارات سلسلة القتال الأسطوري، وتُعرف بـ «نظام الهجوم» «Heat System» الجديد الذي أضفى طابعًا هجوميًا وسريعًا على المقابلات التنافسية.