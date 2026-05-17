«روك» الأول في بطولة «Red Bull Faster»

حقق فريق «روك» السعودي للرياضات الإلكترونية إنجازًا عالميًا بحصده المركز الأول في بطولة «Red Bull Faster 2026» للعبة «تركمانجيا» المتخصصة في سباقات السيارات، والمختتمة منافساتها النهائية في أمستردام العاصمة الهولندية.

وحصد الفريق السعودي اللقب، بعدما تفوق «مودا»، محترف الفريق، على أبرز نجوم اللعبة العالمية.

وتعد بطولة «Red Bull Faster»، التي تنظمها شركة «ريد بُل» بالتعاون مع «Wirtual» صانع المحتوى العالمي، واحدة من أبرز بطولات الفئة الأولى «Tier 1»، في عالم المحاكاة والسباقات الإلكترونية.

وشهدت هذه النسخة مشاركة 100 لاعب مروا بتصفيات ومواجهات إقصائية على مسارات مخصصة، واختتمت بمرحلة نهائية اعتمدت على نظام النقاط لضمان أعلى مستويات المنافسة.