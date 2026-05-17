روما.. سادس ألقاب سينر تواليا

تُوِّج الإيطالي يانيك سينر، المصنَّف الأول عالميًّا، بلقب دورة روما للتنس بفوزه على النرويجي كاسبر رود 6ـ4 و6ـ4، الأحد، في المباراة النهائية محققًا لقبه السادس تواليًا في دورات الماسترز للألف نقطة بوصفه رقمًا قياسيًّا جديدًا.

وأكمل سينر إنجاز «الماسترز الذهبي» بإحرازه جميع دورات رابطة اللاعبين المحترفين المصنَّفة ضمن الفئة الأعلى، وأصبح أول بطلٍ إيطالي على ملاعب فورّو إيتاليكو منذ أدريانو باناتا قبل 50 عامًا.

ووسط تشجيع جماهيري غفير في ملعب «كامبو سنترال» استعاد سينر توازنه بعد بدايةٍ متعثرةٍ، ليحرز لقبه العاشر في بطولات الأساتذة لفئة الـ 1000، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين.

وبعد أن صمد أمام هجوم رود المبكر، فرض اللاعب الإيطالي سيطرته تدريجيًّا بفضل دقة وعمق ضرباته من الخط الخلفي، ليحكم قبضته على المباراة النهائية، ويُتوَّج باللقب.

واحتاج النجم الإيطالي، البالغ 24 عامًا، إلى ساعةٍ و44 دقيقةً لاجتياز عقبة رود، ليصبح ثاني لاعبٍ فقط يحقق إنجاز «الماسترز الذهبي» بعد الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش عقب حصده جميع ألقاب الأساتذة التسعة لفئة الـ 1000 نقطة.

وكان ديوكوفيتش حقق هذا الإنجاز عام 2018 حينما فاز ببطولة سينسيناتي في الولايات المتحدة.