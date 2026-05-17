المقاعد الأوروبية.. سندرلاند يسقط إيفرتون وآمال فولهام تتبدد

كسب فريق سندرلاند الأول لكرة القدم، مضيفه إيفرتون 3-1، الأحد، بعد مواجهة مثيرة في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتزداد المنافسة على البطاقات المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل حتى الجولة الأخيرة.

لم يحافظ إيفرتون على التقدم في الشوط الأول وسط جماهيره بهدف سجله مرلين روهل في الدقيقة .42 وفي الشوط الثاني، قلب الضيوف الطاولة على منافسهم بثلاثية، حيث أدرك سندرلاند التعادل بهدف بريان بروبي في الدقيقة 58، وخطف الفوز بهدفي إنزو لو في وويلسون إيزيدور في الدقيقتين 80 و.90

ورفع سندرلاند رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع ليبقى على بعد نقطة واحدة من مراكز البطاقات الأوروبية، وسيلعب على أرضه ضد تشيلسي في الجولة الختامية.

أما إيفرتون فقد تراجع للمركز الحادي عشر برصيد 49 نقطة بعد سقوط مؤلم وسط جماهيره، ليصعب مهمته في انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة لبطولتي الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي.

وانتعشت آمال سندرلاند، مستفيدًا من تعادل برينتفورد مع ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2- 2، وخسارة برايتون أمام ليدز يونايتد بنتيجة 0-1 في مباراتين بنفس التوقيت.

في المواجهة الأولى سجل دانجو واتارا هدفي برينتفورد في الدقيقتين 39 و87 بينما أحرز إسماعيلا سار وآدم وارتون هدفي كريستال بالاس في الدقيقتين 5 و.51

بهذه النتيجة، يبقى برينتفورد برصيد 52 نقطة في المركز الثامن، المؤهل لدوري المؤتمر، بينما يقبع كريستال بالاس في المركز الخامس عشر برصيد 45 نقطة.

وفي المواجهة الثانية، سقط برايتون بسيناريو مؤلم في معقل ليدز يونايتد بهدف وحيد سجله دومينيك كالفيرت لوين في الدقيقة 95، ليحتفل اللاعب بهدفه رقم 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري. لكن هذه الخسارة جمدت رصيد برايتون عند 53 نقطة في المركز السابع، المؤهل للدوري الأوروبي أيضًا، لتنتهي آماله في المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا حيث تفصله ست نقاط عن ليفربول، خامس الترتيب.

في المقابل، رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مواجهة رابعة، تبددت آمال فولهام في المنافسة على المقاعد الأوروبية بعد التعادل خارج أرضه بنتيجة 1-1 مع وولفرهامبتون الهابط للدرجة الأولى.

تقدم وولفرهامبتون بهدف ماتيوس ماني في الدقيقة 24، ورد فولهام بهدف أنتوني روبنسون في الدقيقة 3+45 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة تراجع فولهام للمركز الثاني عشر برصيد 49 نقطة متخلفًا بفارق الأهداف عن إيفرتون الحادي عشر وتشيلسي العاشر، لتصبح مهمته في انتزاع مقعد أوروبي شبه مستحيلة.

في المقابل، يتذيل وولفرهامبتون الترتيب برصيد 19 نقطة، وكان أول الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.