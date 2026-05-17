اتحاد القدم يقيل المحمادي.. وآل صاحب أمينا عامّا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، إقالة سمير المحمادي، الأمين العام، وتكليف ماجد آل صاحب بتولي مهام المنصب خلال الفترة المقبلة.

وذكر الاتحاد في بيانٍ، بثه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن مجلس الإدارة قرَّر إنهاء العلاقة التعاقدية مع سمير المحمادي، الأمين العام، مع توجيه الشكر والتقدير له على ما قدَّمه خلال فترة عمله، مضيفًا أنه كلَّف ماجد آل صاحب، الأمين العام المساعد، بمهام الأمين العام في الفترة المقبلة.

وكشف الاتحاد عن أنه اتَّخذ قراره استنادًا إلى المادة «35» الفقرة «5» من نظامه الأساسي المعنونة بـ «صلاحيات مجلس الإدارة»، وتنصُّ على: «تعيين وإقالة الأمين العام بناءً على اقتراح الرئيس، ويجوز للمجلس بقرارٍ منفردٍ منه إقالة الأمين العام». مؤكدًا أن القرار يسري ابتداءً من تاريخه، ويستمر العمل به لحين صدور قرارٍ من مجلس الإدارة يقضي بخلاف ذلك.

وتأتي إقالة المحمادي بعد 256 يومًا من توليه المهمة، وتحديدًا 3 سبتمبر 2025، حين تمَّ تعيينه أمينًا عامًّا خلفًا لإبراهيم القاسم، الذي أقيل من المنصب ضمن مجموعة قراراتٍ عقب اجتماع مجلس إدارة اتحاد القدم.