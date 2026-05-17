نيوكاسل يبقي وست هام على حافة الهاوية

أبقى فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم ضيفه وست هام على حافة الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز بالتغلب عليه 3ـ1، الأحد، ضمن الجولة الـ 37 قبل الأخيرة.

ويمكن لتوتنام تفادي الهبوط من «البريميرليج» للمرة الأولى منذ نحو 50 عامًا في حال فوزه على تشيلسي، الثلاثاء، وقد يكون التعادل كافيًا أيضًا بفضل فارق الأهداف الكبير الذي يتفوَّق به على جاره وست هام، الذي بات قريبًا جدًّا من الهبوط للمرة الأولى منذ موسم 2010ـ2011.

ولا يملك وست هام أي أملٍ في البقاء سوى الفوز على ليدز في المرحلة الأخيرة مع خسارة توتنام أمام تشيلسي وإيفرتون. ويتخلَّف الفريق بفارق نقطتين عن توتنام.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل، افتتح الألماني نيك فولتمادة التسجيل عند الدقيقة 15 عندما تابع عرضية هارفي بارنز مسجلًا هدفه الأول في الدوري منذ ديسمبر الماضي.

وأضاف الدنماركي ويليام أوسولا الهدف الثاني بعد أربع دقائق، ثم أحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه «65»، رافعًا غلته إلى خمسة أهدافٍ في ست مبارياتٍ.

وسجل الأرجنتيني تاتي كاستيانوس الهدف الوحيد لوست هام «69».