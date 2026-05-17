ضمك يغرق سفينة النصر!

# جولة أخيرة متبقية في دوري روشن السعودي للمحترفين ومازال لقب الدوري حائرًا بين النصر والهلال الذي شهد أقوى منافسة في تاريخ الدوري منذ بدأ، ولهذا يعد هذا الدوري أقوى دوري في تاريخنا الرياضي.

# قلت قبل انطلاق الموسم إن قوة دورينا أصبحت واضحة لدرجة أن الفرق الأقل من المتوسطة قادرة على أن تعثر الفرق المنافسة وبشكل شبه مكرر، فلم تعد تلك النتائج تحدث بالمصادفة، ولهذا يضع الهلاليون آملًا عريضة على تحقيق الدوري من خلال تحقيقهم الفوز على الفيحاء، وتعثر النصر من قبل ضمك، في حين النصر يريد تحقيق الفوز أمام ضمك الذي يريد البقاء في الدوري، لكن من الوارد أن يتعثر النصر والهلال معًا.

# لكن هناك ثمة أمر لا بد أن نضع عليه المجهر بشكل واضح جدًا، فما قام به جيسوس مع النصر هذا الموسم أمرًا إعجازيًا بكل ما تعنيه الكلمة حتى لو لم يحقق الدوري، فكونه يتصدر مع النصر الدوري، ثم يأخذ الهلال الصدارة بفارق 7 نقاط، ثم يعيد الصدارة وبفارق 5 نقاط عن الهلال، فهذا أمر ليس سهلًا، خاصة أن النصر لم يحظ بـ10 في المئة من الدعم الذي حصل عليه الهلال هذا الموسم، والذي جعل شتويته تكون أفضل من ثلاثة أرباع صيفية بعض فرق دوري روشن، فالنصر عجز تمامًا عن تدعيم صفوف فريقه في الشتوية، ولم يستطع إلا التعاقد مع لاعب مواليد عراقي بأقل من 500 ألف دولار مع الأخذ في الاعتبار أنه تم المطالبة بتخفيض الصفقة.

# لم يكن هذا وحده ما حدث!!

جدولة الدوري هذا الموسم وضعت النصر تحت الضغط، خاصة أنه لا يملك دكة بجودة دكة الهلال والأهلي قبل الشتوية في حين فرق الهلال في الشتوية عن الجميع، وبمراحل، ففشل النصر فشلًا ذريعًا الدور الأول خلال «شهر الموت» الذي حقق فيه 4 نقاط من 15 نقطة، حينما كسب الشباب وتعادل مع الاتفاق وخسر من الأهلي والقادسية والهلال، وكان معدل أعمار اللاعبين المرتفع له دور مع عدم وجود دكة قوية جدًا.

# رغم كل ذلك

لم يرم جيسوس والنصراويون المنديل الأبيض، وعادوا وقاتلوا واستطاعوا إعادة الصدارة وتجاوزوا شهر الموت في الدور الثاني، حيث حققوا 10 نقاط من أصل 15 نقطة، حيث كسبوا الاتفاق والأهلي والشباب، وتعادلوا مع الهلال، وخسروا من القادسية، ليتمسكوا بالصدارة بقوة رغم وصولهم لمرحلة صعبة على الصعيد البدني.

# اضطر جيسوس للتضحية ببطولة آسيا ولم يلعب بالتشكيل الأساسي لهذا السبب، وأعني العامل البدني، إضافة للإصابات التي لحقت بالفريق، ما تسبب بوجود خلل في وسط الفريق، كان واضحًا.

# النصر أمامه 4 أيام حتى مباراة ضمك، وهي فرصة للمعد البدني أن يحاول تجهيز اللاعبين المنهكين بدنيًا، ويقوم بكل الطرق المتاحة له لاستشفائهم، وهذه لن تكون سهلة، خاصة أنهم سيواجهون خصمًا صعبًا يريد أن يبقى في دوري روشن كون فوزه هو من يضمن له ذلك دون الدخول في حسابات معقدة مع نادي الرياض.

# على النصراويين أن يعوا تمامًا بأن مباراة ضمك ليست مضمونة، ونسبة الفوز فيها لا تتجاوز 50 في المئة، فهذه المباراة ستكون معقدة، وصعبة جدًا، ولا أبالغ إن قلت إنها ستكون أصعب من مباراة الهلال بمراحل.

# يجب على النصراويين كمنظومة أن يضاعفوا الاستعداد لهذه المباراة من أصغر مشجع وحتى أكبر مسؤول في النصر، فهذا الدوري أصعب دوري بتاريخ الرياضة السعودية، وأقواها، وحتى تحققه عليك أن تتجاوز ضمك، وحتى تتجاوز ضمك يجب أن تعد العدة له، وتحترمه بقدر كبير جدًا، لأنه جاء ويريد إغراق سفينتك مقابل أن ينجو بنفسه.