الفيصلي مشروع جديد

عندما نكون في زمنٍ أصبحت فيه كرة القدم السعودية تُقاس بحجم الإنفاق، وعدد النجوم، وقيمة الصفقات، عاد الفيصلي ليقدّم نموذجًا مختلفًا تمامًا... نموذج يقول إن البقاء في المنافسة لا يحتاج دائمًا إلى أكبر ميزانية، بل إلى أكبر قدر من الصبر والانضباط والاستقرار.

صعود الفيصلي إلى دوري روشن لم يكن مجرد عودة فريق هبط قبل سنوات، بل كان عودة مشروع عرف كيف ينجو في أصعب الظروف الاقتصادية والرياضية. فبعد الهبوط الصادم عقب التتويج التاريخي بكأس الملك 2021، بدا المشهد وكأن النادي دخل مرحلة انكسار طويلة، خصوصًا مع التغيرات الكبيرة التي شهدتها الكرة السعودية، وارتفاع سقف المنافسة، وتضخم الإنفاق في السوق الرياضي.

لكن ما حدث داخل حرمة الجميلة كان مختلفًا.

الفيصلي لم يدخل سباق الصوت الأعلى، ولم يحاول تقليد المشاريع الضخمة أو منافسة الأندية المدعومة ماليًا بطريقة مباشرة، بل اختار طريقًا أكثر واقعية: إعادة بناء المؤسسة من الداخل. وهنا برز دور رئيس النادي المهندس عبد المجيد العميم، الذي قاد المرحلة بهدوء إداري واضح، بعيدًا عن القرارات العاطفية أو الوعود الإعلامية الكبيرة.

الإدارة اختارت العمل بصمت، والتركيز على الاستقرار المالي والفني، وهو ما أعاد الثقة تدريجيًا داخل النادي، سواء لدى اللاعبين أو الجماهير أو حتى الشركاء التجاريين.

اقتصاديًا، هذا النوع من النماذج يُعد من أصعب النماذج في كرة القدم الحديثة. لأن النجاح هنا لا يُشترى بسرعة، بل يُبنى ببطء. النادي لم يعتمد على الإنفاق المفرط، ولم يدخل في مغامرات مالية قد تمنحه صعودًا مؤقتًا ثم تعيده إلى دوامة الديون والانهيار. بل عمل على خلق توازن بين القدرة المالية والطموح الرياضي، وهي المعادلة التي فشلت فيها أندية كثيرة.

كما لعب الرعاة دورًا محوريًا في رحلة العودة، ليس فقط كجهات داعمة ماليًا، بل كشركاء في الاستقرار. استمرار أسماء مثل الدريس، والعقيل، إضافة إلى شركاء آخرين، منح النادي قدرة أكبر على المحافظة على التوازن المالي خلال مرحلة صعبة في دوري يلو، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والمنافسة.

وهنا تظهر القيمة الحقيقية للرعاية الرياضية، فالرعاة لا يدعمون فقط فريقًا يحقق النتائج، بل يستثمرون في كيان يملك هوية واستقرارًا وقدرة على الاستمرار.

الفيصلي قدّم خلال موسم الصعود رسالة مهمة للسوق الرياضي السعودي: الاستدامة لا تقل قيمة عن البطولات.

حين ينهي الفريق الموسم بـ 73 نقطة، و21 انتصارًا، وأرقام هجومية ودفاعية قوية، فهذا لا يعكس جودة فنية فقط، بل يعكس وجود بيئة مستقرة قادرة على اتخاذ قرارات صحيحة تحت الضغط. فالاستقرار الإداري في الرياضة ليس تفصيلًا هامشيًا، بل أصل اقتصادي حقيقي ينعكس على النتائج، والرعايات، وثقة المستثمرين، وحتى على قيمة النادي السوقية.

كما أن عودة الفيصلي تمنح دوري روشن بعدًا مهمًا يتعلق بالتنوع الاقتصادي والهوية المحلية. فالدوري لا ينجح فقط بوجود الأندية العملاقة، بل يحتاج أيضًا إلى نماذج تمثل المدن والمجتمعات المحلية وتملك قصصًا حقيقية مرتبطة بالجمهور. وهذا ما يملكه الفيصلي بوضوح، نادٍ بقاعدة جماهيرية وهوية مستقرة وتاريخ إداري معروف بالهدوء والانضباط.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه كرة القدم صناعة تعتمد على رأس المال الكبير، أثبت الفيصلي أن «الإدارة الجيدة» ما زالت تملك قيمة تنافسية حقيقية. لأن الاستثمار الرياضي لا يعني فقط ضخ الأموال، بل يعني القدرة على إدارة الموارد، وتقليل المخاطر، وتحويل الأزمات إلى مراحل إعادة بناء.

لذلك، فإن صعود الفيصلي لا يجب أن يُقرأ كخبر رياضي عابر، بل كنموذج اقتصادي مهم داخل مشروع التحول الرياضي السعودي. نموذج يؤكد أن النجاح في كرة القدم الحديثة ليس حكرًا على الأكثر إنفاقًا، بل قد يكون من نصيب الأكثر استقرارًا والأفضل إدارة.

عاد الفيصلي إلى دوري روشن لا كفريق نجا من الهبوط فقط، بل كمؤسسة أثبتت أن الإدارة والإبداع بها قد يهزم الضجيج، وأن المبدعين، والرئيس، والعاملين معه في النادي، والرعاة المؤمنين بالمشروع، قادرون على إعادة بناء المجد من جديد.