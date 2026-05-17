بعد 22 مواجهة.. البليهي يفك شفرة الاتحاد

أحرز علي البليهي، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، هدفًا في المرمى الاتحادي للمرة الأولى في مسيرته وبعد 22 مواجهة ضد «النمور».

وافتتح المدافع المُعار من نادي الهلال أهداف لقاء الشباب والاتحاد، مساء الأحد في الرياض، الذي كسِبه صاحب الأرض 3-2 في موعدٍ مؤجَّلٍ من جولة دوري روشن السعودي الـ 28.

وسابقًا، خاض صاحب الـ 36 عامًا 22 مباراةً رسميةً أمام «النمور»، بواقع اثنتين مع الفتح، والباقي مع الهلال.

وأحرز البليهي، المعروف بإسهاماته الهجومية في الكرات الثابتة، أهدافًا في كثيرٍ من الفرق، لم يكن «الإتي» من بينها، وهو ما تغيَّر خلال مُؤجَّلة الجولة الـ 28.

وضمَّ الشباب المدافع الهلالي بصيغة الإعارة، من يناير الماضي إلى نهاية الموسم الجاري، وأشركه حتى الآن في 13 مباراة.

وسجَّل البليهي هدفه السابق الوحيد مع «الليوث» عندما خسِروا من النصر 2-4، الأسبوع قبل الماضي، ضمن الجولة الـ 33.