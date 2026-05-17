بانتصار غاب عامين.. الشباب يمنع تأهل الاتحاد مبكرًا

أجَّل فريق الشباب الأول لكرة القدم تأهُّل نظيره الاتحاد إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما هزمه 3ـ2، الأحد، على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، في مباراتهما المؤجَّلة من الجولة الـ 28 لدوري روشن السعودي.

وحقَّق الشباب فوزه الأول على الاتحاد منذ أكثر من عامين بعد ثلاث مواجهاتٍ متتاليةٍ بينهما كسِبها الطرف الآخر.

وعقِب شوطٍ أوَّلَ سلبي النتيجة، افتتح المدافع علي البليهي الأهداف لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 53، وإثر خمس دقائق فقط، أضاف زميله المهاجم هارون كمارا الهدف الثاني، لكنَّ الجزائري حسام عوَّار، لاعب وسط «النمور»، قلَّص الفارق بهدفٍ في الدقيقة 66.

وأحرز الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو هدف «الليوث» الثالث في الدقيقة 86. وخلال الوقت بدل الضائع، أضاف المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا هدفًا ثانيًا للضيوف.

وفيما رفع فريق المدرب الجزائري نور الدين زكري عدد نقاطه إلى 35، وبقِي في المركز الخامس، تجمَّد رصيد كتيبة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو عند 55 نقطةً في المركز الخامس، الذي بات مُهدَّدًا في الجولة الـ 34 والأخيرة.

وكان الاتحاد في حاجةٍ إلى نقطةٍ وحيدةٍ من المباراة لضمان المركز المؤهِّل إلى الملحق التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة. ولحساب الجولة الأخيرة، الخميس، يواجه الفريق ضيفه القادسية، ويلعب التعاون، صاحب المركز السادس بـ 53 نقطةً، مع مضيفه الحزم.

وحال فوز التعاون، يتعيَّن على الاتحاد حصد نقطةٍ على الأقل من أمام القادسية لإنهاء الموسم في المركز الخامس، في ظل تفوقه على مستوى المواجهات المباشرة.

في المقابل، أوقف الشباب سلسلة خسائره أمام «النمور» الذين كسِبوا المواجهات الثلاث السابقة بين الطرفين. وآخر فوزٍ شبابيّ أمام الاتحاد يعود إلى شهر إبريل 2024، قبل أكثر من عامين.