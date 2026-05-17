«الألعاب الخليجية».. السعودية ترفع الميداليات إلى 61

رفعت بعثة السعودية لكرة الطاولة، المشاركة في دورة الألعاب الخليجية «الدوحة 2026»، رصيدها من الميداليات إلى 61 ميداليةً بواقع 24 ذهبيةً، و19 فضيةً، و18 برونزيةً مع ختام منافسات الأحد.



وهيمن أخضر الكرة الطاولة على الميداليات الثلاث في ختام مسابقة الفردي، وانتزع علي الخضراوي المركز الأول والميدالية الذهبية للفردي بعد فوزه في نهائي المسابقة على زميله عبد العزيز بوشليبي 4ـ3، ونال خالد الشريف الميدالية البرونزية عقب فوزه على القطري عبد الله عبد الوهاب 4ـ1.

وواصلت الطاولة السعودية حصدها الذهب بفوز الثنائي الخضراوي وبوشليبي بذهبية منافسات الزوجي عبر تغلبهما على ثنائي قطر بثلاثيةٍ نظيفةٍ، فيما حقق الشريف وسالم السويلم برونزية المسابقة بعد انسحاب ثنائي البحرين بداعي الإصابة.

وفي اليوم الختامي لمسابقات أم الألعاب، خطف علي بيضي، لاعب فريق السعودية لألعاب القوى، المركز الأول والميدالية الذهبية لمسابقة العشاري، التي جرت الأحد.

وجاء فوز بيضي بالذهبية بعد أن حقق 7281 نقطةً، ونال زميله محسن الدبوس الميدالية الفضية بحلوله ثانيًا بمجموع 6525 نقطةً.

وأحرز العدَّاء عبد العزيز عطافي المركز الثاني والميدالية الفضية لسباق 200 متر بزمن 20.50 ثانية.

وفاز فريق السعودية للبادل للسيدات في أولى مبارياته بالدورة الخليجية على نظيره البحريني ضمن دور المجموعات 3ـ0.

ومثَّل الأخضر كلٌّ من العنود يماني، وأريج فارح، وسماهر كردي، وسارة سلهب، وباسمة الهويش، ولينا العبد اللطيف.

ويلاقي أخضر السيدات نظيره الإماراتي عند الـ 10:00 من صباح الإثنين، فيما يواجه فريق الرجال منتخب البحرين عند الـ 03:00 عصرًا.