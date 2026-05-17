خطأ تحكيمي يجبر نيمار على المغادرة

خرج النجم البرازيلي نيمار عن طوره، واضطر إلى مغادرة الملعب بعد خطأ من الحكم الرابع المكلَّف بالإعلان عن التبديلات خلال الخسارة الثقيلة لفريقه سانتوس الأول لكرة القدم أمام ضيفه كوريتيبا 0ـ3، الأحد، ضمن الجولة الـ 16 من الدوري المحلي، عشية إعلان قائمة «السيليساو» لنهائيات كأس العالم 2026.

وشارك المهاجم المخضرم، البالغ 34 عامًا، أساسيًّا قبل أن يغادر في الدقيقة 65 حين كانت النتيجة محسومةً لمصلحة الفريق الضيف، ما ترك ساو باولو على حافة الهبوط.

وقرَّر كوكا، مدرب سانتوس، إدخال روبينيو جونيور بدلًا من صاحب القميص رقم 31 «جونزالو إسكوبار»، وفي تلك اللحظة، كان نيمار خارج الملعب لتلقي العلاج، فرفع الحكم الرابع اللوحة معلنًا خروج الرقم 10 «نيمار» بدلًا من الرقم 31 «إسكوبار».

واحتج نيمار وزملاؤه بحدَّةٍ على القرار لدى الحكام، وعرضوا أمام كاميرات التلفزيون ورقةً مكتوبةً بخط اليد تُظهِر أن المدرب طلب خروج إسكوبار.

لكنَّ روبينيو جونيور كان دخل أرض الملعب بالفعل، ولم يعد ممكنًا إلغاء التبديل.

وتأتي هذه الحادثة في توقيتٍ غير مناسبٍ لنيمار، إذ يستعدُّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، الإثنين، لإعلان قائمته لنهائيات كأس العالم في أمريكا الشمالية 11 يونيو - 19 يوليو المقبلين.

ويُعدُّ نيمار الهدَّاف التاريخي لـ «السيليساو» برصيد 79 هدفًا، لكنَّه لم يُستدعَ بعد من قِبل المدرب الإيطالي.

وبسبب الإصابات المتكرِّرة يعود آخر ظهورٍ للاعب مع أبطال العالم خمس مراتٍ إلى أكتوبر 2023.