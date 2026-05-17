النصر يفقد الغنام في مواجهة الحسم

يغيب سلطان الغنام ظهير أيمن فريق النصر الأول لكرة القدم عن المواجهة الحاسمة أمام ضمك، الخميس في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي بسبب الإصابة وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وحسب المصادر ذاتها، فإن الغنام يعاني من تورم في الركبة خضع على إثره إلى فحوصات طبية بالأشعة، الأحد، وينتظر أن تتضح نتيجتها، الإثنين.

ولازم الغنام العيادة الطبية، إذ أجرى جلسة علاجية لينضم إلى قائمة المصابين والمكونة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وعبد الله الخيبري وعبد الإله العمري والبرازيلي أنجيلو.

وشعر الغنام «32 عامًا» بالإصابة خلال مواجهة جامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2، السبت، لكنه أكملها بعد أن لعب في الشوط الثاني بديلا عن نواف بوشل.

وبسبب هذه الإصابة، سيغيب الغنام عن المشاركة مع فريقه للمرة الثانية في النسخة الحالية للدوري بعد أن خاض 32 مباراة منها 19 بصفة أساسية، وصنع هدفًا وحيدًا ونال ثلاث بطاقات صفراء.

وفي المجمل، لعب الغنام 45 لقاء بمختلف المسابقات خلال الموسم الجاري، وصنع هدفين، وحصل على 5 بطاقات صفراء.

وعلى صعيد التحضيرات، يعاود لاعبو الفريق النصراوي تدريباتهم، الإثنين بعد يوم من الإجازة عقب الخسارة من جامبا أوساكا الياباني 0-1 في النهائي الآسيوي.

ويتأهب الأصفر لمواجهة حاسمة ومهمة ضد ضمك على ملعب الأول بارك في الجولة الأخيرة من الدوري، إذ يدخلها بشعار الفوز من أجل حسم اللقب، كما أن التعادل يكفيه للتتويج باللقب لكن بشرط تعثر ملاحقه الهلال سواء بالتعادل أو الخسارة أمام الفيحاء.

ويتصدر النصر الترتيب العام للدوري برصيد 83 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني قبل جولة من إسدال المشهد الختامي.